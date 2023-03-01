Украинцы стали жертвами масштабного мошенничества в Польше: детали

Два гражданина Украины стали жертвами мошенничества. Общаясь по телефону, они потеряли более 160 тысяч гривен.

Событие произошло на днях в городе Гожуве, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Двое граждан Украины в результате мошенничества потеряли 9 тысяч и 11 тысяч злотых. Общая сумма средств, похищенных преступниками – более 168 тысяч гривен. Украинцам позвонили под видом работников банка и попросили установить на телефоны специальные приложения.

"Аферист, притворявшийся работником банка, утверждал, что деньги на счете находятся под угрозой и нужно действовать быстро. Поэтому он попросил установить на телефон приложение для удаленного доступа к устройству. Это легальные приложения, доступные каждому", – сообщил спикер Главного управления муниципальной. полиции в Гожуве Гжегож Ярошевич.

Он отметил, что мошенники создают впечатление профессионализма и готовности помочь. Они даже предлагают общение на нескольких языках.

"К сожалению, это всегда приводит к потере средств со счета. Так было и в том случае, когда мошенник снял деньги", – добавил он.

Фото: Снятие наличных в банкомате в Польше (pixabay.com)

Украинцы в Польше часто становятся жертвами другого мошенничества, когда их просят предоставить свой номер PESEL. Мошенники также предлагают украинцам получать помощь от иностранных партнеров Украины. Для этого используют фишинговые сайты, которые максимально схожи с настоящими. Когда человек заходит на такой сайт, то вводит персональные данные, которые считывают преступники.

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии приходят штрафы за скачивание фильмов.