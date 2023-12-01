Миллионы евро. На что украинцы в Польше берут кредиты в банках

Украинцы в Польше активно пользуются картами и приложениями местных банков. Также берут кредиты – в этом году сумма достигла 2,621 млрд злотых (603,6 млн евро).

На какие цели украинцы берут ссуды в польских банках, РБК-Украина сообщает со ссылкой на money.pl.

С начала войны и волны беженцев из Украины польские банкиры задавались вопросом, как украинцы будут пользоваться банковскими продуктами в Польше. Рассматривались два сценария. В первом случае украинцы пользуются своими польскими банковскими счетами только для ежедневных платежей, во втором – берут кредиты со временем, что свидетельствует о том, что они планируют оставаться в Польше дольше.

"Через полтора года ясно, что они выбрали первый сценарий, хотя сальдо долга медленно растет", – написало издание "Пульс бизнеса" со ссылкой на данные Бюро кредитной информации.

С января по октябрь 2023 года банки выдали украинским клиентам 2,621 млрд злотых кредитов. В 2022 году кредитование составило 2,429 млрд злотых. Общий долговый баланс украинцев на конец октября этого года составил 7,942 млрд злотых (1,828 млрд евро). Подавляющее количество кредитов, которые берут украинцы – на жилье.

По сравнению с прошлым годом в кредитном портфеле украинцев в Польше нет изменений.

75% составляют ипотечные кредиты;

19% – кредиты наличными;

2% – кредиты и карты в рассрочку.

"Стоимость их долга составляет всего 0,5% от всего кредитного портфеля польских банков", – добавляет профильное издание.

В то же время доля украинцев в числе личных банковских счетов в Польше составляет более 4%.

Напомним, мы писали, чтоукраинцы тратят в магазинах Польши миллиарды гривен . Больше денег апреля по июнь 2023 оставили только немцы.

Также мы рассказывали,как устроились украинские беженцы в Польше . Больше половины людей самостоятельно арендуют жилье, работу на полную занятость имеют 41% опрошенных.

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