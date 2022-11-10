Украинцы в Болгарии массово выходят на акции протеста: причины

За пять дней до крайнего срока, когда украинским беженцам нужно переехать из отелей в государственные базы, среди них нарастает напряженность.

На нескольких курортах черноморского побережья и в Банско объявлены акции протеста "В защиту прав украинцев в Болгарии", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеканал BTV.

"До сих пор никто не видел списка государственных баз"

Списка государственных баз, куда власти Болгарии собираются переселить почти тысячи украинских беженцев до 15 ноября, никто не видел, сообщают правозащитники.

Украинцы не знают, будут ли там школы и медицинская помощь.

"Главная проблема – отсутствие единой стратегии в государстве в отношении украинских беженцев. Решения принимаются без участия неправительственных организаций, без представителей самих беженцев – однако люди имеют право знать, где их разместят", - объясняет адвокат Драгомир Ошавков из Фонда доступа к правам.

Отмечается, что беженцы из Солнечного берега и других курортных городов отправили правительству Болгарии 20 писем, в которых просят оставить их в отелях, где они размещены, пока не будет готов план реальной интеграции. Также украинцы предупреждают, что будут жаловаться на ситуацию властям ЕС.

Фото: Украинцы просят остаться в отеле в Кранево (facebook.com/Рамон Куваефф)

"90% беженцев – мамы с маленькими детьми и пенсионеры"

"Сегодня это деревня Кранево. В гостиницах в основном проживают украинские женщины и дети из Запорожской и Херсонской областей, приехавшие в Болгарию всего месяц назад, их мужчины защищают Украину и Европу на фронте, а часть их семей находится в оккупации. Они даже не успели привыкнуть к спокойной и мирной жизни. Сегодня 10 ноября, а они до сих пор живут в неизвестности - что будет через 2-3 дня, куда их повезут, что их там ждет", - написал в Facebook волонтер Рамон Куваефф.

Он перечисляет места, где украинские беженцы ждут переселения: Золотые пески, Кранево, Приморско, Китен, Рибарица, Банско.

"Тысячи украинцев. 90% из них - мамы с маленькими детьми и пенсионеры. Они с самого начала искали не море и не горы, а лишь временное убежище и спокойствие. Но что-то опять не работает", - рассказывает волонтер.

Напомним, мы писали, что украинцев в Болгарии слова селят в лагерь для мигрантов.