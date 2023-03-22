Правила, штрафы и платные магистрали в Польше: что нужно знать украинским водителям

Польша стала основной страной, через границы которой в Европу поехали миллионы украинских беженцев. Многие из них – за рулем авто.

Что нужно знать украинским водителям о правилах дорожного движения, штрафах и платных дорогах в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на kosht.media.

Правила дорожного движения, которые действуют в Польше, но не действуют в Украине

На странице польского правительства опубликован список правил дорожного движения, действующих в Польше, о которых нужно знать украинцам.

Приоритет на переходе пешеход имеет не только тогда, когда он уже зашел на "зебру", но и тогда, когда только входит на переход.

Не разрешается использовать телефон во время пересечения проезжей части или трамвайного пути, чтобы это не ограничило возможность наблюдать за обстановкой на дороге, трамвайном пути или пешеходном переходе.

Переходя дорогу или трамвайный путь (также в пределах пешеходных переходов) пешеход не имеет права пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, ухудшающими оценку безопасного входа и преодоление проезжей части или дорожки.

Необходимо держать достаточную дистанцию от идущего впереди транспортного средства – нельзя ездить "на бампере". На автомагистралях безопасное расстояние между транспортными средствами должно составлять половину текущей скорости, то есть водитель, двигающийся со скоростью 100 км/ч, должен ехать на 50 м позади автомобиля.

Необходимо пропускать экстренные службы и автомобили со специальными сигналами, чтобы они могли быстро добраться до места происшествия, создав спасательный коридор ("коридор жизни"). Такой коридор – это создание водителями свободного пространства для транспортных средств экстренной помощи и предоставление им приоритета. Водители, которые пользуются крайней левой полоской, обязаны съехать налево, а водители, которые пользуются другими полосами – направо, чтобы автомобили скорой помощи могли свободно двигаться.

Соблюдать правила поочередного движения, поочередного выезда на полосу движения. ПДД определяют принципы преимущества движения из отдельных полос в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка. Действует правило поочередного выезда одного транспортного средства из каждой полосы.

Управляя автомобилем, следует включать ближний свет фар в течение всех суток.

Фото: Украинских водителей предупреждают о ПДД в Польше (gettyimages.com)

Какие ограничения скорости движения действуют в Польше

Передвигаясь за рулем автомобиля в Польше, следует учитывать максимально допустимую скорость движения. В Польше эти нормы такие же, как и в других странах Европы:

на внутренних дорогах жилой застройки – 20 км/ч;

в населенных пунктах – 50 км/ч;

за пределами населенных пунктов – 90 км/ч;

на скоростных дорогах с двусторонним движением – 110 км/ч;

на автомагистралях – 130 км/ч.

В Польше нет правил относительно максимально возможного превышения скорости. В Украине оно составляет 23 км/ч (20 км/ч допустимое превышение и 3 км/ч – погрешность устройства).

Какие штрафы действуют за нарушение ПДД в Польше

Штрафы за нарушение ПДД в Польше выше, чем в Украине. Также там действует система накопления штрафных баллов. Водителям с опытом до 1 года предоставляется 20 баллов, от 1 года – 24 балла. После превышения этого порога у водителя забирают права и отправляют сдавать экзамен в автошколу. Баллы действуют 1 год. После этого они автоматически снимаются.

Проверить наличие штрафов, назначенных Główny Inspektorat Transportu, можно на сайте. Штрафные баллы (Punkty Karny) можно просмотреть на правительственном сервисе.

Превышение скорости в Польше наказывается на следующие суммы:

до 10 км/ч – 50 злотых;

на 11-15 км/ч – 100 злотых;

на 16-20 км/ч – 200 злотых;

на 21-25 км/ч – 300 злотых;

на 26-30 км/ч – 400 злотых;

на 31-40 км/ч – 800 злотых/1600 злотых;

на 41-50 км/ч – 1000 злотых / 2000 злотых;

на 51-60 км/ч – 1500 злотых / 3000 злотых;

на 61-70 км/ч – 2000 злотых / 4000 злотых;

на 71 км/ч и более – 2500 злотых/5000 злотых.

Фото: Украинцы на границе Польши (gettyimages.com)

За вождение в нетрезвом состоянии при концентрации от 0,2 до 0,5 промилле, водителю грозит:

штраф от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней;

лишение прав от 6 месяцев до 3 лет;

За содержание в крови более 0,5 промилле автомобилисту грозит:

штраф от 5 тыс. до 60 тыс. злотых.

лишение свободы до 2-х лет.

запрет вождения на срок от 3 до 15 лет.

Распространенные штрафы за другие нарушения правил дорожного движения

Вот еще несколько других правонарушений, часто встречающихся на дорогах:

вождение без пристегнутого ремня безопасности – 100 злотых;

пользование мобильным телефоном – 500 злотых;

выключенные фары – от 100 до 300 злотых;

отсутствие документов – 50 злотых за один документ;

проезд на красный свет – 500 злотых;

перевозка ребенка без автокресла – 300 злотых;

проезд во встречном направлении – 2000 злотых;

обгон без соблюдения безопасной дистанции – 300 злотых;

неправильная парковка – от 100 до 300 злотых;

парковка на месте для людей с инвалидностью – 1200 злотых;

штрафы за непредоставление преимущества пешеходу – 1500 злотых.

Фото: Карта платных автомагистралей в Польше (Archiwum Polskapresse)

Платные автомагистрали в Польше

В Польше есть 5 платных автострад, проезд на которых можно оплатить на въезде на трассу или через приложения: mPay, Autopay, SkyCash.

A1 Гданьск – Торун. Стоимость – 0,20 зл/км. Полная стоимость – 29,90 злотых. Оплата на воротах или через приложения.

A2 Swiecko – Konin. Стоимость зависит от участка – от 0,20 до 0,50 зл/км. Полная стоимость – 93 злотых. Оплата на воротах.

A4 Katowice – Краков. Стоимость за полный путь – 26 злотых. Оплата на воротах или через приложения

A2 Konin – Strykow. Стоимость для мотоциклов – 0,05 злотых/км; для легковых автомобилей – 0,1 злотых/км. Полная стоимость – 9,90 злотых. Оплата через e-Toll Pl Bilet.

A4 Wroclaw – Gliwice. Стоимость за полный путь – 16,20 злотых. Оплата через e-Toll Pl Bilet или приложения.

Для путешествия по государственным полосам необходимо иметь электронный билет – e-Toll Pl Bilet.

Напомним, мы писали, что в ЕС готовят новые требования к водительским правам.

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