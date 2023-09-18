RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинским беженцам в Литве дадут деньги на аренду жилья: детали

Фото: Центр для украинцев в Литве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам в Литве предоставят средства для аренды жилья. Помощь предлагает Международная организация по миграции в Вильнюсе (МОМ).

Выплата покроет стоимость двух месяцев аренды жилья, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lrt.lt.

Аренда жилья в Литве является одной из самых болезненных проблем украинцев в этой стране, отмечают в МОМ.

"Наше исследование показывает, что 73% украинцев испытывают трудности с поиском долгосрочной аренды жилья из-за высокой стоимости аренды, залога в несколько месяцев и недостаточного дохода, поэтому мы решили помочь, частично компенсировав арендную плату", – рассказал глава представительства организации в Литве Эйтвидас Бингялис.

Согласно результатам опроса, весной 2023 года 62% украинцев арендовали жилье в Литве. Около 12% беженцев принимали литовские семьи. Еще 10% останавливались у друзей или родственников. 44% опрошенных нашли жилье самостоятельно, но им сложно обеспечить долгосрочную аренду.

Представительство МОМ в Литве предоставит беженцам единовременные выплаты, чтобы частично покрыть первый и последний месяц аренды жилья. Речь идет о 70% стоимости, указанной в договоре аренды, но сумма поддержки – не больше 504 евро в месяц. То есть, семьи получат до 1008 евро. Также беженцам дадут деньги на приобретение необходимых бытовых товаров для арендуемого жилья.

На денежную помощь могут рассчитывать семьи с детьми, беременные, люди старше 60 лет, семьи, где у кого-то есть инвалидность. Следует иметь разрешение на проживание или карту от миграционной службы и договор аренды минимум на 6 месяцев, который был подписан не менее чем за 40 рабочих дней до подачи заявления на поддержку.

С начала войны в Литву прибыло более 80 000 украинцев. 

Напомним, мы писали, что в Литве профинансируют обучение украинских студентов.

Ранее мы сообщали, как относятся жители Литвы к украинцам через год войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литвавиплатижилье для переселенцев