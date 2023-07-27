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Стипендии в 300 евро. В Литве профинансируют обучение украинских студентов

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Четверг 27 июля 2023 10:52
Стипендии в 300 евро. В Литве профинансируют обучение украинских студентов Фото: Украинцы на митинге в Литве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Министерство образования, науки и спорта Литвы сообщило, что 350 студентов из Украины в следующем году будут учиться бесплатно. 60% стоимости оплатит государство, остальное – университеты.

В 2023-2024 учебном году на обучение украинских первокурсников в Литве выделяется почти 643 тысяч евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на diena.lt.

Как отметили в ведомстве, образование 350 студентов бакалаврата и интегрированного обучения в Литве будет частично финансироваться государством (60%). Остальную сумму будут покрывать государственные высшие учебные заведения.

"Хотя поток украинцев, прибывающих сюда и поступающих в наши вузы, уменьшается по сравнению с прошлым годом, не все из них еще могут вернуться на родину. Им также нужна дополнительная финансовая поддержка для проживания, поэтому мы планируем назначать стипендии, чтобы украинцы могли успешно учиться в Литве", – отметил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

Эти студенты будут получать стипендию в размере 300 евро ежемесячно на основные жизненные потребности и приобретение материалов для обучения.

Украинцы, желающие учиться в Литве, должны отвечать требованиям поступления. В частности, если они получили среднее образование в Литве, должны иметь аттестат зрелости и сдать два государственных экзамена на зрелость или аттестат зрелости и сдать вступительный тест, организованный МОН Украины. Украинцы, получившие среднее образование на родине, должны иметь аттестат о среднем образовании и сдать украинский вступительный экзамен.

При поступлении в высшие учебные заведения приоритет предоставляется украинским выпускникам средних школ, получившим аттестаты зрелости в Литве.

Для того, чтобы получить государственную поддержку для обучения в Литве, нужно подать заявление на поступление непосредственно в одно или несколько высших учебных заведений и принять участие в конкурсах.

В минувшем учебном году в Литве приняли почти 800 украинцев на бакалаврат и около 220 – на магистратуру. В аспирантуру зачислили 13 украинцев, в резидентуру – 4.

Напомним, мы писали, как относятся жители Литвы к украинцам через год войны.

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