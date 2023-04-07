Украинские дети смогут пересекать границу с цифровым документом Diia.pl

Украинские дети с временной защитой в Польше смогут получить электронный документ Diia.pl, дающий право пересекать польскую границу и ездить по странам Шенгенской зоны.

Соответствующие изменения в законодательство вступают в силу с 7 апреля, сообщает TRAVEL РБК-Украина по ссылке на in Poland.

Украинцы с временной защитой в Польше могут ездить в страны Шенгенской зоны на основании электронного документа Diia.pl, подтверждающего право пребывания в Польше. В скором времени такую возможность получат и дети.

До сих пор у украинских детей были проблемы с пересечением границы, ведь сам статус временной защиты (PESEL UKR) не дает возможности въезда в Польшу, а получение вида на временное жительство (карты избитой) также было недоступно.

С августа 2022 года совершеннолетние беженцы из Украины могли получить электронный документ Diia.pl для предъявления на границе вместе с загранпаспортом. С 7 апреля вступают в силу изменения в законодательство Польши, предусматривающие предоставление электронного документа Diia.pl для лиц до 18 лет.

Чтобы нововведение заработало, министр информатизации Польши должен указать в распоряжении день введения технической возможности применить новые правила.

Документ Diia.pl для взрослых доступен в мобильном приложении mObywatel. С ним украинцы могут путешествовать в Украину сроком до 30 дней и предъявлять польским пограничникам при возвращении в Польшу.

Фото: Предъявление пограничникам Diia.pl в телефоне (twitter.com/Straz_Graniczna)

Diia.pl доступна только украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Загрузить программу не смогут украинцы, имеющие вид на жительство в Польше или карту побыту.

Инструкцию по загрузке Diia.pl в приложении mObywatel можно прочитать на правительственном сайте.

Напомним, мы писали, как изменятся отношения между украинцами и поляками после войны.

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