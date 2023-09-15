Украинские беженцы в Швеции просят изменить важное правило: о чем идет речь

Украинцы с временной защитой в Швеции не могут получить личный номер, что усложняет им доступ ко многим услугам – от медицинских до банковских. Беженцы подали петицию, чтобы это изменить.

Получение номера социального страхования наравне со шведами поможет украинцам обосноваться в Швеции, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на thelocal.se.

Почему украинские беженцы просят о предоставлении личного номера

Украинцы в Швеции получают координационный номер (samordningsnummer), который дает меньше возможностей, чем номер социального страхования жителей страны.

"Это существенно ограничивает возможности для развития украинцев, обеспечения нормальной жизни в Швеции и даже нормального медицинского обслуживания. Поэтому мы хотим ходатайствовать о том, чтобы украинским беженцам в Швеции дали личный номер, чтобы люди, покидающие свои дома из-за войны, снова почувствовали стабильность" , – написала автор петиции Кристина Гевчук.

В петиции перечислены сложности, с которыми украинские беженцы сталкиваются в Швеции из-за того, что у них нет номера социального страхования:

без номера социального страхования почти во всех муниципалитетах невозможно встать в очередь на жилье;

невозможно использовать Bank-ID, чтобы оплатить счета, оформить документы, совершать покупки в интернете, покупать билеты на самолет;

практически все банки отказывают в открытии банковского счета. Оплатить услуги и счета картой миграционной службы для выплат невозможно – она только для покупок в магазине и снятия наличных в банкомате;

невозможно получить медицинскую помощь на уровне, который получают шведы с номерами социального страхования;

получить шведские водительские права: с координационным номером можно учиться в автошколе, но без шведской идентификации нельзя сдать теорию и экзамен по вождению;

сложность легитимации украинского диплома. Для этого необходимо знание шведского на уровне С1. Знаний нет, потому что нет курсов изучения шведского с предоставлением официального документа об уровне знания языка

"Каждый раз, когда нас спрашивают "какой у вас номер социального страхования" или "откройте Bank ID", мы чувствуем, что стоим меньше других, потому что мы вынуждены отвечать "у нас этого нет" и снова слышать слова отказа. Мы не хотим много, мы просто хотим равенства", – отмечается в петиции.

Фото: Поддержка Украины в Швеции (unsplash.com)

Что говорят о ситуации чиновники

На прошлой неделе петиция набрала 4532 подписи и 2464 комментария. Согласно обновлению на веб-сайте петиции, она направлена всем депутатам, Министерству юстиции и секретарю министра миграции. Организаторы петиции надеются вскоре встретиться с поддерживающими ее депутатами.

Депутат Кадир Касирга подал официальный вопрос по этому поводу министру миграции Марии Малмер Стенергард, которая ответила в среду.

"Основы правил для людей, которым предлагается временная защита в Швеции, были установлены более 20 лет назад, когда так называемая директива о временной защите была имплементирована в шведское законодательство", – ответила министр.

Она добавила, сейчас правительство рассматривает, какие дальнейшие меры могут быть целесообразными. Возможные изменения в уже действующих правилах сложные и потребуют времени.

"Сейчас идет интенсивная работа по вопросам, связанным с положением украинцев в Швеции, и правительство вернется с дополнительной информацией в будущем", – отметила чиновница.

Напомним, мы писали, что в Швеции уже сделали исключение из правил для украинцев. Беженцам открыли доступ к изучению языка на высоком уровне.

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