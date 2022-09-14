В Україні переселенцям знаходять безкоштовне житло та роботу: куди звертатися по допомогу

У Черкаській та Полтавській області переселенці можуть жити безкоштовно у реконструйованих гуртожитках та влаштовуватися на роботу: їм пропонують долучитися до реставрації наступних приміщень для ВПО.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на благодійний фонд Save Ukraine.

Житло та робота: як переселенцям допомагають на Черкащині та Полтавщині

Нещодавно у селі Броварки Кременчуцького району та у селі Вишневому Лубенського району прийняли та знайшли роботу родинам перших 100 переселенців.

Благодійний фонд повністю безкоштовно надає переселенцям таку допомогу:

Перевозить їх з окупованих та прифронтових територій;

Надає прихисток;

Знаходить їм роботу безпосередньо на місці: ВПО можуть працювати на будівництві житла для наступних переселенців.

"У нас з часів колгоспів залишилися об'єкти нерухомості — у селах та у райцентрах області. Наразі ми перебудовуємо їх під гуртожитки, робимо ремонти, проводимо опалення. Таких об'єктів нерухомості у нас десять штук, і ми поступово вводимо їх в експлуатацію. Це не "мурашники", про які зазвичай звітують чиновники на місцях. Переселенці живуть у комфортних умовах. Нещодавно ми заселили вже більш ніж 100 переселенців", – розповів у коментарі РБК-Україна голова фонду Save Ukraine Михайло Петров.

Фото: З часів колгоспів в Україні залишилося багато приміщень, яким можна дати "друге життя (надане РБК-Україна)

З окупованих та прифронтових територій. Кого приймають у гуртожитках

У першу чергу в переобладнаних гуртожитках надають безкоштовне житло тим, хто виїхав із прифронтових територій, де зараз ведуться бойові дії, а також з окупованих територій України.

Фото: Відремонтовані приміщення перетворюють на гуртожитки (надане РБК-Україна)

"Переїзд – це лише маленька частина того, що потрібно зробити для переселенців. Друга важлива складова – надати їм роботу, нові умови для життя, хай і тимчасово. Будівельників, водіїв та трактористів візьмуть на роботу в першу чергу. Ми їх залучаємо до процесів реконструкції старих або будівництва нових гуртожитків. Виходить такий закінчений цикл: прибувають переселенці, селяться безкоштовно, влаштовуються на роботу, де їм платять гроші, і таким чином долучаються до облаштування житла для новин переселенців", — розповідає він.

За словами Михайла Петрова, об'єктів, над якими треба працювати, достатньо. До того ж скоро зима, тому роботи з реконструкції йдуть активно: "Очікуємо, що зможемо розмістити близько 500 людей у зручних та комфортних умовах".

Фото: Найближчим часом волонтери готові прийняти близько 500 переселенців (надане РБК-Україна)

Голова фонду згадує: на старті проекту волонтери отримали багато заявок. Водночас частина людей, попри постійну небезпеку від обстрілів, не захотіли виїздити. Але важливо розуміти, що збройним силам України треба виконати свою роботу, і тоді люди знову зможуть повернутися додому.

"Були моменти, коли ми вели спілкування із людьми з одного прифронтового міста. А зараз того міста вже нема. Що зараз із цими людьми — я не знаю. Тому потрібно спонукати людей переїхати, принаймні на якийсь час. Тим паче що це все повністю безкоштовно. Я ставлю за цілі знайти роботу цим людям", — каже пан Михайло.

Чоловіки влаштувалися на роботу, дітей віддали у місцеві школи

Фонд з перших днів війни надає допомогу тим людям, чиї домівки найбільше постраждали від агресії РФ. Евакуювали населення з Сумської, Чернігівської, Харківської та Київської областей, з подальшим поселенням у гуртожитках в Полтавській та Черкаській області.

"Найбільше запам‘яталась історія, коли до нас приїхали родина з 17 осіб. З них було 8 дітей та жінка на 8 місяці вагітності. Вони з собою мали лише мінімум одягу та документи. З допомогою волонтерів вони евакуювались з Харківської області й до сьогодні залишились жити в одному з наших гуртожитків. Чоловіки влаштувались водіями на КАМАЗи та підсобними робітниками на наше будівництво, діти ходять до місцевої школи, жінки допомагають облаштовувати кімнати для наступних переселенців, а з 6 вересня маємо поповнення – народилась дівчинка", – розповідає представниця фонду Маргарита Куцурук.

Фото: Нещодавно у родині переселенців відбулося поповнення — народилася дівчинка (надане РБК-Україна)

Вона каже, що працівникам фонду теж пощастило: люди, які заселилися у житло, надзвичайно вдячні, самі пропонують допомогу та цінують те, що мають.

"Більшість з них, на жаль, втратили домівки назавжди, їм потрібно починати нове життя, комусь опанувати нову професію, заново облаштовувати побут, звикати до нової місцевості", - каже Маргарита.

Щоб отримати допомогу, достатньо написати в месенджер Facebook-сторінки або ж зателефонувати за номером 0678703397 (Маргарита Куцурук).

"Оскільки звернень дуже багато, ми формуємо загальний список і в першу чергу надаємо прихисток, людям, які знаходяться в зонах наближених до бойових дій", - звертає увагу волонтер.

Нагадаємо, українці можуть отримати нову міжнародну допомогу — виплату 6660 гривень.

Також, згідно з новим опитуванням, кожен п'ятий біженець у Польщі повернеться в Україну до зими.