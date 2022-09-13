Виплата 6600 гривень. Українці можуть отримати нову міжнародну допомогу
В організацію ACTED передали 10 тисяч заявок українців
Українці можуть отримати 6600 гривень допомоги від міжнародної гуманітарної організації ACTED.
Список на виплати 10 560 особам в програму багатоцільової допомоги днями передали з України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Хто отримає кошти від цієї гуманітарної організації
Меморандум про програму виплати українцям в сумі 2200 гривень за 3 місяця одноразово був підписаний 8 серпня.
До переданого списку ACTED були включені особи, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі "єДопомога". Саме на цю виплату українці можуть претендувати за таких умов:
- хоча б одна із осіб в заяві має соціальну категорію - людина з інвалідністю;
- місце реєстрації людини з інвалідністю - Херсонська (з відкритими рахунками у визначеній в запиті банківській установі), Харківська, Миколаївська області.
"Звертаємо увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат", - уточнюють у відомстві.
ACTED є неурядовою гуманітарною організацією зі штаб-квартирою у Франції. Ця структура діє в Україні з 2015 року, реагуючи на надзвичайні потреби постраждалого населення, що проживає вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.
Фото: Переселенці у Львові (УНІАН)
Зараз організація надає комплексну допомогу в Україні в рамках трьох "профілів":
- надзвичайна гуманітарна допомоги на територіях, де ведуться бойові дії;
- забезпечення потреб переселенців у центральних та західних областях України;
- відновлення нещодавно звільнених територій.
Що треба зробити, що подати заявку на виплату
На сьогодні до списків, переданих різним міжнародним організаціям для виплати фінансової допомоги українцям, Мінсоцполітики включило 2 316 698 осіб.
Для цього необхідно подати заявку на платформі "єДопомога". Фахівці Мінсоцполітики перевіряють дані заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, і передають до міжнародних організацій згідно їхніх критеріїв допомоги.
Фото: Перелік категорій осіб, які можуть претендувати на допомогу від міжнародних організацій (скріншот РБК-Україна/aid.edopomoga.gov.ua)
"Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї", - наголошується в повідомленні міністерства.
Нагадаємо, ми писали, як отримати виплати від міжнародних організацій в Україні.