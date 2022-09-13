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Виплата 6600 гривень. Українці можуть отримати нову міжнародну допомогу

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Вівторок 13 вересня 2022 08:00
Виплата 6600 гривень. Українці можуть отримати нову міжнародну допомогу Фото: Виплата допомоги в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В організацію ACTED передали 10 тисяч заявок українців

Українці можуть отримати 6600 гривень допомоги від міжнародної гуманітарної організації ACTED.

Список на виплати 10 560 особам в програму багатоцільової допомоги днями передали з України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Хто отримає кошти від цієї гуманітарної організації

Меморандум про програму виплати українцям в сумі 2200 гривень за 3 місяця одноразово був підписаний 8 серпня.

До переданого списку ACTED були включені особи, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі "єДопомога". Саме на цю виплату українці можуть претендувати за таких умов:

  • хоча б одна із осіб в заяві має соціальну категорію - людина з інвалідністю;
  • місце реєстрації людини з інвалідністю - Херсонська (з відкритими рахунками у визначеній в запиті банківській установі), Харківська, Миколаївська області.

"Звертаємо увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат", - уточнюють у відомстві.

ACTED є неурядовою гуманітарною організацією зі штаб-квартирою у Франції. Ця структура діє в Україні з 2015 року, реагуючи на надзвичайні потреби постраждалого населення, що проживає вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.

Виплата 6600 гривень. Українці можуть отримати нову міжнародну допомогуФото: Переселенці у Львові (УНІАН)

Зараз організація надає комплексну допомогу в Україні в рамках трьох "профілів":

  • надзвичайна гуманітарна допомоги на територіях, де ведуться бойові дії;
  • забезпечення потреб переселенців у центральних та західних областях України;
  • відновлення нещодавно звільнених територій.

Що треба зробити, що подати заявку на виплату

На сьогодні до списків, переданих різним міжнародним організаціям для виплати фінансової допомоги українцям, Мінсоцполітики включило 2 316 698 осіб.

Для цього необхідно подати заявку на платформі "єДопомога". Фахівці Мінсоцполітики перевіряють дані заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, і передають до міжнародних організацій згідно їхніх критеріїв допомоги.

Виплата 6600 гривень. Українці можуть отримати нову міжнародну допомогу

Фото: Перелік категорій осіб, які можуть претендувати на допомогу від міжнародних організацій (скріншот РБК-Україна/aid.edopomoga.gov.ua)

"Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї", - наголошується в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, ми писали, як отримати виплати від міжнародних організацій в Україні.

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