Тисячі українських біженців знайшли роботу у Польщі. Скільки вони заробляють

185 тисяч українських біженців вже почали працювати в Польщі з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Європейська комісія оголосила, що близько 185 000 українських біженців вже знайшли роботу в Польщі за спрощеними процедурами, які стали можливими завдяки спеціальним нормам, встановленим в країні.

Українським біженцям надають право на працевлаштування, навіть якщо у них немає дозволу на роботу або номера PESEL, повідомляє видання.

"Біженці з України можуть почати працювати, якщо їх роботодавець проінформує місцеву службу зайнятості про прийом на роботу протягом 14 днів", — йдеться у заяві.

Процедура поширюється на громадян України та подружжя громадян України, що не входять до ЄС, які прибули до Польщі 24 лютого або пізніше.

Фото: Більшість нових співробітників з України у Польщі - жінки (unsplash.com)

За даними Єврокомісії, половина біженців знайшли роботу в чотирьох з 16 польських воєводств: Мазовецькому, Нижньосілезькому, Великопольському і Лодзинському. Жінки також складають більшість нових співробітників - близько 135 000 осіб.

У європейському відомстві зазначили, що в майбутньому нові постанови дозволять краще контролювати те, щоб українцям "гарантували адекватні стандарти роботи".

Які зарплати у Польщі пропонують українцям

Дефіцит кадрів спостерігається в багатьох сферах країни, писало РБК-Україна напередодні. Наприклад, багато пропозицій по вакансіях - у фермерських і садових господарствах країни, куди запрошують працювати українців.

Так, у передмісті Вроцлава запрошують сімейну пару сезонних працівників для саду, де обіцяють платити 16 злотих на годину (працювати треба 10 годин на день, 5-6 днів на тиждень). Мінімально в місяць можна заробити 3200 злотих (22400 гривень). За житло вираховують 200 злотих на місяць.

Удвічі більше можна заробити на фермі дояркою – від 4500 до 5000 злотих (до 35 тисяч гривень). Житло обіцяють безкоштовне.

Масажистам в готелях пропонують вакансії з зарплатою близько 5000 злотих, в реабілітаційних центрах – з медичною освітою – приблизно 6000 злотих (42 тисяч гривень) при повній зайнятості.

Зарплати кухарів і помічників кухарів в ресторанній сфері Польщі – до 12 тисяч злотих на місяць (84 тисячі гривень або 1770 євро). Більше заробляють ті, хто говорить польською на хорошому рівні.

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