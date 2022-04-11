ЄС заборонив ще 21 російській авіакомпанії працювати в країнах блоку

Єврокомісія внесла 21 російську авіакомпанію в список перевізників, яким заборонено працювати в 27 країнах блоку. Таке рішення пов'язане з тим, що компанії не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Федеральне агентство повітряного транспорту Росії дозволило російським авіакомпаніям експлуатувати сотні належних іноземцям літаків без чинного сертифіката льотної придатності. Відповідні російські авіакомпанії свідомо зробили це в порушення відповідних міжнародних стандартів безпеки. Це становить безпосередню загрозу безпеці", - заявила комісар з транспорту Адіна Валеан.

За її словами, рішення про заборону сертифікованих в Росії авіакомпаній, в число яких входить "Аерофлот", не є черговою санкцією проти Москви за її вторгнення в Україну, а є заходом, прийнятим тільки на підставі технічних міркувань і міркувань безпеки.

Єврокомісія заявила, що після додавання 21 російської авіакомпанії в чорний список перевізників, яким заборонений доступ в повітряний простір ЄС, тепер входять 117 компаній.