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Тури по Україні подорожчають на 50%: названа причина

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Четвер 09 червня 2022 14:13
Тури по Україні подорожчають на 50%: названа причина Фото: Десна, екопарк Derville (facebook.com/yaroslav.kozak.3)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Організатори поки не можуть пропонувати звичні літні маршрути - на Джарилгач та в "Асканію-Нову"

В Україні поступово знову стали проводити екскурсії й тури по країні. Якщо ціни на одноденні прогулянки з гідом по Києву залишилися на торішньому рівні, то тури по Україні зросли в ціні на 20-25% відсотків.

Про це в коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів організатор подорожей та засновник клубу "Добре поїхали!" Ярослав Козак.

Основна причина зростання цін на подорожі — подорожчання палива. Він прогнозує, що надалі зростання цін може досягти й 50%.

"Поки їздимо в одноденні екскурсії. Люди прив'язані до "тривожних" рюкзаків. Оскільки значно зросли транспортні витрати, їхати на два дні поки не бачу сенсу. До осені будемо працювати так — "одноденки" з Києва і на тиждень-два в Карпати з повним зануренням в природу", — пояснює мандрівник.

За його словами, поки що в групах подорожують в основному постійні туристи з Києва. Хоча друзі зі Львова розповідали йому, що в цьому регіоні в одноденні тури їздить багато переселенців.

Фото: Спостереження за природою у парку "Беремицьке" на Чернігівщині (facebook.com/yaroslav.kozak.3)

Наприклад, ще у квітні проводили тренувальні виїзди, присвячені техніці пішохідного туризму.

"Це може потім знадобитися в рятувальних роботах або чомусь подібному. Це були переселенці, які раніше подорожували з цими гідами. Також спеціальні тренування зі спортивного туризму в горах проводять для територіальної оборони", — пояснює фахівець.

На думку Ярослава Козака, попит на подорожі Україною до довоєнного рівня поки що не повертається. Основна причина — організатори подорожей поки не можуть пропонувати звичні туристам літні маршрути — на острів Джарилгач, у відомий заповідник "Асканія-Нова". Також як і раніше ризиковано запрошувати людей у Вилкове та Одесу.

Раніше повідомлялося, що туристи бронюють екскурсії, щоб підтримати гідів, які втратили роботу через війну.

Також ми писали, що ціни на екскурсії по Києву залишилися на рівні минулорічних.

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