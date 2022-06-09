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Ціни на рівні минулорічних. В Україні відроджуються екскурсії та тури

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Четвер 09 червня 2022 11:25
Ціни на рівні минулорічних. В Україні відроджуються екскурсії та тури Фото: Київ, Україна (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Відновлення туризму розвиває економіку, а люди скучили за позитивними емоціями

За останні тижні мешканці Києва почали набагато активніше цікавитися екскурсіями та одноденними заміськими поїздками.

Про це у коментарі до РБК-Україна розповіла організатор подорожей Наталія Горбачова, засновниця проекту "Життя в подорожах" та член Гільдії гідів.

За її словами, зараз гіди хочуть працювати, і екскурсійні бюро поступово повертаються до роботи.

"На міські екскурсії зараз збираються і кияни, і вимушені переселенці - всі, хто відчуває потребу в спілкуванні з містом, хто цікавиться його історією та легендами. Кожен може вибрати формат: є екскурсії, які коштують фіксовану суму (ціни залишилися на" довоєнному" рівні), а є такі, де розмір оплати визначає сам екскурсант", — розповідає вона.

"Люди довше милуються пейзажами, вони навчилися по-новому бачити та цінувати звичайні речі"

За словами організатора подорожей, люди скучили за позитивними емоціями, і через трагічні події в країні вони гостріше реагують на красу навколо.

"Люди довше милуються пейзажами, вони навчилися по-новому бачити та цінувати звичайні речі. Намагаюся пропонувати одноденні тури, під час яких можна провести час на природі, поспілкуватися з тваринами, помилуватися парками і відчути красу на дотик", — ділиться Горбачова.

За словами Наталії Горбачової, екскурсії – це ще й внесок в економіку – екскурсійні бюро платять податки, користуються послугами транспортних компаній, а туристи купують вхідні квитки, сувеніри та каву, таким чином підтримуючи малий бізнес.

"Ціни за такі поїздки поки що залишається на рівні минулого сезону, хоча проблема з пальним, зростання його вартості призведе до підйому цін на тури. Це неминуче", — прогнозує вона.

Екскурсії по Києву пропонують на безлічі спеціалізованих сайтах. Ціни на них з минулого практично не змінилися. Так, різноманітні двогодинні тематичні пішохідні екскурсії в Києві коштують 200 гривень. А шестигодинна поїздка по печерах у різних районах столиці — 550 гривень.

Нагадаємо, Мезинський національний парк на Чернігівщині продовжує роботу під час війни.

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