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Втратили роботу через війну. Українці купують екскурсії, щоб підтримати туризм

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Четвер 09 червня 2022 12:38
Втратили роботу через війну. Українці купують екскурсії, щоб підтримати туризм Фото: Туристичний гід під час екскурсії (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Туристична сфера - одна з найбільш потрадавших через бойові дії

Іноземці та українці купують у гідів екскурсії, на які вони не підуть, або які не відбудуться. Вони бронюють тури, щоб підтримати роботу екскурсоводів, які залишилися без грошей через війну і втратили роботу.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла туристичний гід зі Львова Діана Борисенко. За її словами, зараз у Львові та регіоні туризму зовсім немає. Екскурсії проводять рідко. В основному для переселенців і волонтерів - і українців, і іноземців.

За період з початку війни заміських екскурсій Діана Борисенко не проводила жодного разу - тільки прогулянки в межах міста. Харків'ян на мікроавтобусі возила до Високого замку. Іншим переселенцям проводила тематичну екскурсію - показувала "австрійський" Львів.

Втратили роботу через війну. Українці купують екскурсії, щоб підтримати туризм

Фото: Зараз у Львові екскурсії проводять в основному для переселенців і волонтерів (unsplash.com)

"У якості гіда я представлена на різноманітних платформах, в тому числі міжнародних. На одному з сайтів, де зареєстровані гіди зі 180 країн, я вважаюся одним з топових екскурсоводів Львова. І на початку війни мої клієнти просто купували екскурсії, які я навіть не проводила. Таким чином вони хотіли фінансово підтримати мою діяльність у цей складний час", - згадує вона.

З початком війни в Україні подібні акції підтримки були й на сервісах бронювання житла. Наприклад, іноземці масово орендували порожнє житло на Airbnb в постраждалих від окупантів містах, щоб допомогти українцям, писало РБК-Україна напередодні.

Також ми писали, що екскурсії в Україні відроджуються - скільки коштують тури.

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