Туризм важнее. В Таиланде передумали вводить ограничения для иностранцев

Власти Таиланда отменили планы вернуть ковидные ограничения для иностранцев, включая сертификаты о вакцинации, тесты и маски.

Страна готовится в приему большого количества туристов из Китая, который открыл свои границы 8 января, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на channelnewsasia.com.

C понедельника, 9 января, все иностранцы должны были показывать сертификат вакцинации от COVID или справку о выздоровлении. Также был опубликован список вакцин и необходимое количество доз, чтобы пассажира допустили на борт самолета в Таиланд.

Однако в тот же день министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул сказал, что в мире и Китае уже достаточный уровень иммунизации, поэтому непривитым посетителям также будет разрешен въезд без ограничений.

Фото: Пляж в Таиланде (pixabay.com)

Страна переживает наплыв туристов и первый пиковый сезон после снятия жестких ограничений на въезд в прошлом году. Только из Китая в Таиланде ожидают от 7 до 10 млн китайских туристов, а турпоток со всего мира может превысить 11,5 млн человек.

"Это хороший знак для туристического сектора Таиланда. Экономика страны быстро восстановится после спада из-за COVID-19 в течение последних трех лет", – отметил чиновник.

Если следующий пункт назначения иностранца – страна, где требуется тест, то в Таиланде необходимо будет предъявить медицинскую страховку на случай лечения от COVID.

Напомним, мы писали, в каких странах сохраняются ковидные ограничения в 2023 году.