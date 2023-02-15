В Турции заработал "Паспортный сервис": какие документы можно оформить

В Турции украинцы уже могут оформить загранпаспорта и ID-карты не только в консульствах. В Стамбуле начали работу два мобильных офиса ГП "Документ".
Это специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.
Государственная миграционная служба Украины расширяет географию работы отдельных подразделений ГП "Документ" за границей. В Стамбуле со вчерашнего дня начали прием заявлений на оформление документов украинцев.
В мобильных офисах наши граждане могут получить следующие услуги:
"Обращаем внимание, что оплата услуг в мобильных комплексах осуществляется на месте с помощью онлайн-сервиса (оплата наличными отсутствует). Для этого необходимо иметь при себе смартфон и банковскую карту или ее реквизиты", – предупреждают в "Паспортном сервисе".
Мобильные офисы находятся по адресу: Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг по ТЦ "Аэропорт" (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).
Прием заявлений на оформление паспортных документов – как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".
График работы: с понедельника по субботу с 9 до 18 часов.
Также на днях ГП "Документ" начало работу в Чехии. Оформить документы украинцы могут по адресу: м. Прага Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto.
В Польше уже работают 4 зарубежных отдельных подразделения ГП "Документ": в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.
Напомним, мы писали, что в Чехии заработали мобильные офисы ГП "Документ".
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