В Турции заработал "Паспортный сервис": какие документы можно оформить

В Турции украинцы уже могут оформить загранпаспорта и ID-карты не только в консульствах. В Стамбуле начали работу два мобильных офиса ГП "Документ".

Это специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

Государственная миграционная служба Украины расширяет географию работы отдельных подразделений ГП "Документ" за границей. В Стамбуле со вчерашнего дня начали прием заявлений на оформление документов украинцев.

В мобильных офисах наши граждане могут получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

"Обращаем внимание, что оплата услуг в мобильных комплексах осуществляется на месте с помощью онлайн-сервиса (оплата наличными отсутствует). Для этого необходимо иметь при себе смартфон и банковскую карту или ее реквизиты", – предупреждают в "Паспортном сервисе".

Фото: Оформление документов в микроавтобусе ГП "Документ" (gettyimages.com)

Мобильные офисы находятся по адресу: Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг по ТЦ "Аэропорт" (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).

Прием заявлений на оформление паспортных документов – как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".

График работы: с понедельника по субботу с 9 до 18 часов.

Также на днях ГП "Документ" начало работу в Чехии. Оформить документы украинцы могут по адресу: м. Прага Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto.

В Польше уже работают 4 зарубежных отдельных подразделения ГП "Документ": в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.

Напомним, мы писали, что в Чехии заработали мобильные офисы ГП "Документ".

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