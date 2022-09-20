Отказы в банкоматах и магазинах. У российских туристов в Турции проблемы из-за санкций

Туроператоры рекомендуют ехать на отдых с запасом наличной валюты

Турецкие банки прекратили обслуживать российские карты "Мир", а магазины – отпускать по ним товары. Поэтому туроператоры теперь советуют россиянам везти с собой наличную валюту.

Уже два крупнейших турецких банка не позволяют снять лиры в банкоматах владельцам российских платежных карт, сообщает TRAVEL РБК-Украина по информации Ассоциации туроператоров.

Россиянам в Турции все труднее найти банкомат, чтобы снять наличные деньги. По сообщениям турецких СМИ, два крупных банка - Is Bankasi и Denizbank - прекратили операции с российскими картами "Мир".

Отмечается, причина в введении персональных санкций против главы российского оператора Национальной системы платежных карт Владимира Комлева.

В магазинах, где стоят терминалы этих банков, также перестали проходить платежи – российские туристы не могут рассчитаться за товар. И число таких торговых точек стремительно растет.

Фото: Для покупок в Турции придется везти с собой много валюты (unsplash.com/isawred)

Всего с российскими картами "Мир" работали 5 банков в Турции. Пока их продолжают обслуживать три банка: Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank, хотя у последнего периодически возникают сбои при проведении российских платежей.

Туристы из России, которые продолжают отдыхать в Турции, получают рекомендации от туроператоров везти с собой запас наличных денег – евро и долларов. Также им предлагают оплатить будущие экскурсии еще до вылета на отдых. А отели рекомендуют бронировать по системе "все включено" в Анталье, в Стамбуле – как минимум с завтраками.

Ранее сообщалось, что США и ЕС усилили давление на Турцию, чтобы Россия не обходила западные санкции через турецкий банковский сектор. Тогда речь шла о санкциях для банков, которые работают с платежной системой "Мир".

Теперь эксперты опасаются, что следующей под угрозу санкций попадет турецкая авиация – и тогда компаниям запретят совершать полеты в РФ, а Турции придется соблюдать санкции в отношении российских перевозчиков.

Напомним, мы писали, что Египет планировал ввести российскую валюту в туризме.