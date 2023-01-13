Цены выросли в два раза. Сколько стоят продукты в Чехии в январе 2023 года

Продукты в Чехии резко подорожали за последний год. Некоторые товары выросли в цене почти в два раза.

В январе ценники в супермаркетах снова увеличились, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на seznamzpravy.cz.

Что произошло с ценами с 3 января 2022 года

Война на Украине и нарушение внешней торговли сельскохозяйственными товарами - пшеницей, подсолнечником и соей – стали одной из причин резкой инфляции.

Чешский портал SZ Byznys в течение года изучал динамику цен на определенные продукты питания и напитки в розничных сетях. Издание мониторит цены в четырех торговых сетях: Tesco, Penny Market, Albert и Lidl, чтобы показать продовольственную инфляцию на продукты, которые люди часто покупают.

Отмечается, что практически все стало значительно дороже. Единственным исключением является пиво, которое подорожало всего на 1 крону. Цены на популярные сыры, молочные продукты и хлеб выросли на 25-30%.

По данным Чешского статистического управления, в прошлом году рекордсменами по ценам были сахар и яйца, которые подорожали в среднем в два раза. Они также делают более дорогими продукты, содержащие дорогие сахара, масла и жиры или муку.

Фото: Покупки в супермаркете (pixabay.com)

Какие цены на популярные продукты в супемаркетах

Сыры в стограммовых упаковках – плавленые и нарезные – подорожали на 5-10 крон и более. Ценники на молоко изменились на 5-7 крон. Цена на некоторые колбасы поднялась на 5 крон. Люди платят дополнительную крону за обычный рулет, он стоит 2,9 чешских крон. Цена Шумавского хлеба выросла с 30 до 45 крон.

Цена десятка яиц в супермаркете Alberta выросла с 35 до 60 крон. Сахар-песок бренда Tesco – с 18 до 35 крон.

Упаковка Rama Classic 400 грамм в магазине Tesco всего за год подорожала с 65 до 100 крон. Люди платят более десяти крон за масло, будь то классическое или сделанное на заказ для розничных сетей.

Фото: Больше всего подорожал сахар и яйца (pixabay.com)

Хлеб подорожает еще на 10% и больше

Ограничение цен на электроэнергию и газ в Чехии в этом году должны біли остановить подорожание продуктов. Но розничные сети все равно поднимают цены.

"С этого месяца некоторые продукты в сетях будут стоить примерно на 10% дороже. В случае с хлебобулочными изделиями рост будет даже немного больше", – сказала Моника Вокржинкова, директор по маркетингу компании, которая производит смеси для пекарен.

Также продолжается рост цен на некоторые молочные продукты. Например, с января цена сыра Král Sýrů Ermelín выросла с 49,9 крон (цена на конец 2022 года) до 52,9 крон. Тот же сыр год назад стоил 39,9 крон.

Покупателям придется доплачивать за некоторые колбасы и мясо.

"В 2023 году производство свинины в ЕС будет примерно на 7% ниже, чем в прошлом году. Цены на технологическое оборудование и на человеческий труд растут", – отметил директор по закупкам мясокомбината Томаш Леса.

Напомним, мы писали, что в Чехии приняли изменения для украинских беженцев.