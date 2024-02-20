Цены снизились. Сколько стоит отдых в Карпатах в конце февраля

Сколько стоит проживание в Карпатах в конце февраля и как можно отдохнуть дешевле – в колонке Алексея Войцеховского для РБК-Украина.

Сколько стоит проживание в Карпатах в конце февраля и как можно отдохнуть подешевле – в колонке Алексея Войцеховского для РБК-Украина.

Зимний сезон в Карпатах всегда привлекает туристов сказочной атмосферой и разнообразием снежных развлечений. С повышенным спросом на жилье приходят и высокие цены. В то же время, дешевле можно отдохнуть в конце зимы, когда в горах еще лежит снег.

Какая ситуация с ценами на проживание в Карпатах в конце февраля и как можно отдохнуть дешевле, в колонке для РБК-Украина рассказывает основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

Туристов стало меньше и цены снизились

После успешного летнего сезона и осенних путешествий, когда усадьбы Карпат были заполнены гостями, владельцы гостиниц и частных домов готовились к зиме. В этом году в Карпатах было больше снега, чем прошлой зимой, и это создало прекрасные условия для зимних развлечений в декабре и январе.

Спрос на проживание во второй половине декабря и первой половине января был настолько высоким, что цены на жилье достигли пиковых значений и иногда составляли +50% от цен в октябре.

Со второй половины января и до середины февраля снег оставался уже не на всех курортах Карпат. Это повлияло на посещаемость и цены на проживание в таких регионах. Ситуацию в таких населенных пунктах ухудшили проверки и блокпосты ТЦК, что еще больше привело к уменьшению количества туристов. Это было заметнее на курортах Закарпатья.

Фото: Пейзажи Карпат (gettyimages.com)

Однако существует надежда на мороз и новый снег в конце февраля, о чем предупреждают синоптики. Это продлит зимний сезон и позволит туристам насладиться зимними развлечениями, а владельцам гостиниц – заработать дополнительно.

В сравнении с январем цены на жилье в Карпатах в феврале снизились примерно на 15-20%.

Заснеженные трассы – на курортах Буковель и Драгобрат

Если не хочется ждать возможности покататься по снегу – в ближайшее время стоит рассмотреть отдых на Драгобрате или в Буковеле, где трассы для катания покрыты снегом.

Благодаря тому, что Драгобрат является самым высокогорным курортом Карпат, там и сейчас есть снег, а сезон катания длился без перерывов еще с декабря. Буковель со снегом благодаря искусственному заснежению, а также из-за уникальности расположения, что создает определенный микроклимат. Но нужно понимать, что цены из-за такой "снежной эксклюзивности" будут выше, чем в других туристических локациях.

Во второй половине февраля стандартный двухместный номер в Драгобрате стоит 2-3 тысяч гривен в сутки, а в соседней Ясине стоимость будет уже всего от 700 до 1200 грн за номер. Так что разница существенная. Приблизительно такая же ситуация и в сравнении Буковеля с Татаровым или Яблуницей.

Поэтому, чтобы сэкономить на проживании, стоит рассмотреть бронирование жилья в населенных пунктах рядом с основными "снежными столицами" Карпат. Вблизи Буковеля это будут Яблуница, Татаров, Микуличин. Если говорить о Драгобрате – это Ясиня, Лазещина и Квасы.

С середины февраля большое количество усадеб предлагают скидки и снижение цен на проживание. Тем, кто сейчас рассматривает поездку под конец зимнего сезона, следует связаться с владельцами усадеб и уточнить ситуацию со снегом, а также узнать об акционных ценах или индивидуальных скидках на проживание.

Фото: Пейзажи на Драгобрате (РБК-Украина)

Когда выгодно отдыхать с ограниченным бюджетом

Цены на отдых в Карпатах могут периодически снижаться по нескольким причинам. Во-первых, межсезонье, которое наступает в марте и ноябре, период, когда погода становится непредсказуемой и не очень приятной. Эти месяцы не наилучше подходят для активного отдыха на открытом воздухе, так как могут сопровождаться дождями, туманами и заморозками. Однако это делает этот период отличным для тех, кто ищет покой и удаленность от шума и суеты городской жизни.

В межсезонье цены на проживание в гостиницах и усадьбах в Карпатах становятся самыми низкими, поскольку количество туристов уменьшается. Владельцы гостиниц и усадеб обычно предлагают скидки и специальные предложения, чтобы привлечь больше гостей в этот период. Такое время может быть выгодно тем, кто планирует отдых с ограниченным бюджетом и хочет сэкономить на проживании.

Несмотря на нестабильную погоду, в Карпатах всегда есть развлечения, которыми можно наслаждаться даже в межсезонье. Например, во многих отелях есть СПА-комплексы, где можно расслабиться и насладиться процедурами в саунах или карпатских чанах. Также можно посетить местные музеи, рестораны или просто гулять в заповедных лесах и горных долинах.

Итак, межсезонье в Карпатах, хоть и не самый популярный период отдыха, но может быть временем выгодных предложений и неповторимых впечатлений от природы этих гор.

Напомним, мы писали, сколько стоил отдых в Карпатах в январе после каникул.

Также мы рассказывали, какие развлечения предлагают туристам в Карпатах зимой.