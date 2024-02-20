Ціни знизилися. Скільки коштує відпочинок у Карпатах у кінці лютого

Скільки коштує проживання у Карпатах у кінці лютого та як можна відпочити дешевше – у колонці Олексія Войцеховського для РБК-Україна.

Скільки коштує проживання у Карпатах у кінці лютого та як можна відпочити дешевше – у колонці Олексія Войцеховського для РБК-Україна.

Зимовий сезон у Карпатах завжди приваблює туристів казковою атмосферою та різноманітністю сніжних розваг. Із підвищеним попитом на житло приходять і високі ціни. Водночас дешевше можна відпочити в кінці зими, коли у горах ще лежить сніг.

Яка ситуація із цінами на проживання в Карпатах у кінці лютого та як можна відпочити дешевше, у колонці для РБК-Україна розповідає засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

Туристів стало менше і ціни знизилися

Після успішного літнього сезону та осінніх подорожей, коли садиби Карпат були заповнені гостями, власники готелів і приватних осель готувалися до зими. Цього року в Карпатах було більше снігу, ніж минулої зими, і це створило чудові умови для зимових розваг в грудні і січні.

Попит на проживання у другій половині грудня і першій половині січня був настільки високим, що ціни на житло досягли пікових значень і іноді становили +50% від цін у жовтні.

Із другої половини січня і до середини лютого сніг залишався вже не на всіх курортах Карпат. Це вплинуло на відвідуваність та ціни на проживання в таких регіонах. Ситуацію в таких населених пунктах погіршили перевірки і блокпости ТЦК, що ще більше призвело зменшення кількості туристів. Це було помітніше на курортах Закарпаття.

Фото: Краєвиди Карпат (gettyimages.com)

Проте, існує надія на мороз та новий сніг в кінці лютого, про що попереджають синоптики. Це продовжить зимовий сезон та надасть можливість туристам насолодитися зимовими розвагами, а власникам готелів – заробити додатково.

Порівняно із січнем ціни на житло у Карпатах у лютому знизилися приблизно на 15-20%.

Засніжені траси – на курортах Буковель і Драгобрат

Якщо не хочеться чекати на можливість покататися по снігу – найближчим часом варто розглянути відпочинок на Драгобраті чи в Буковелі, де траси для катання вкриті снігом.

Завдяки тому, що Драгобрат є найвисокогірнішим курортом Карпат, там і зараз є сніг, а сезон катання тривав без перерв ще з грудня. Буковель зі снігом завдяки штучному засніженню, а також через унікальність розташування, що створює певний мікроклімат. Але потрібно розуміти, що ціни через таку "сніжну ексклюзивність" будуть вищі, ніж в інших туристичних локаціях.

У другій половині лютого стандартний двомісний номер у Драгобраті коштує 2-3 тисячі гривень за добу, а в сусідній Ясіні вартість буде вже всього від 700 до 1200 грн за номер. Тож різниця суттєва. Приблизно така сама ситуація і в порівнянні Буковеля з Татаровим чи Яблуницею.

Тому, щоб зекономити на проживанні, варто розглянути бронювання житла в населених пунктах поруч з основними "сніжними столицями" Карпат. Поблизу Буковеля це будуть Яблуниця, Татарів, Микуличин. Якщо казати про Драгобрат – це Ясіня, Лазещина та Кваси.

Із середини лютого велика кількість садиб пропонують знижки та зниження цін на проживання. Тим, хто зараз розглядає поїздку під кінець зимового сезону, варто зв'язатися з власниками садиб та уточнити ситуацію зі снігом, а також дізнатися про акційні ціни чи індивідуальні знижки на проживання.

Фото: Краєвиди на Драгобраті (РБК-Україна)

Коли вигідно відпочивати із обмеженим бюджетом

Ціни на відпочинок в Карпатах можуть періодично знижуватися з декількох причин. По-перше, міжсезоння, яке настає у березні й листопаді, є періодом, коли погода стає непередбачуваною та не дуже приємною. Ці місяці не найкраще підходять для активного відпочинку на відкритому повітрі, бо можуть супроводжуватися дощами, туманами та заморозками. Однак це робить цей період чудовим для тих, хто шукає спокій та віддаленість від галасу та метушні міського життя.

Протягом міжсезоння ціни на проживання в готелях та садибах в Карпатах стають найнижчими, оскільки кількість туристів зменшується. Власники готелів і садиб зазвичай пропонують знижки та спеціальні пропозиції, щоб залучити більше гостей в цей період. Такий час може бути вигідним для тих, хто планує відпочинок з обмеженим бюджетом та хоче заощадити на проживанні.

Незважаючи на нестабільну погоду, в Карпатах завжди є розваги, якими можна насолоджуватися навіть у міжсезоння. Наприклад, в багатьох готелях є СПА-комплекси, де можна розслабитися та насолодитися процедурами в саунах чи карпатських чанах. Також можна відвідати місцеві музеї, ресторани, або просто гуляти в заповідних лісах та гірських долинах.

Отже, міжсезоння в Карпатах, хоч і не найпопулярніший період для відпочинку, але може бути часом вигідних пропозицій та неповторних вражень від природи цих гір.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштував відпочинок у Карпатах в січні після канікул.

Також ми розповідали, які розваги пропонують туристам у Карпатах взимку.