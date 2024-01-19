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Подешевел ли отдых в Карпатах после каникул: сколько стоит жилье

Пятница 19 января 2024 08:35
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Подешевел ли отдых в Карпатах после каникул: сколько стоит жилье Фото: Отдых в Карпатах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Карпатах продолжается "высокий сезон", но цены уже снизились после новогодних праздников. Проживание на некоторых курортах доступно даже людям с ограниченным бюджетом.

Сколько стоит отдых в Карпатах во второй половине января и когда можно будет сэкономить, в комментарии РБК-Украина рассказал основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.

В Карпатах много туристов, хотя очереди уже меньше

В Карпатах продолжается "высокий сезон", начинающийся с середины декабря и заканчивающийся почти в конце февраля. В настоящее время цены практически не меняются, кроме "пиковой недели" на Рождество и Новый год, когда жилье подорожает и в 3-4 раза, рассказывает Алексей Войцеховский.

"В январе и феврале люди еще будут ехать, погода способствует – и снежно, и морозно, и очень красиво сейчас. Тихо, спокойно и чудесная атмосфера. Людей много, хоть и меньше, чем бывало до войны. Основное "нашествие" туристов, которые приезжали на новогодние праздники, уехали. Сейчас можно провести время без слишком больших очередей у подъемников или основных туристических локаций", – рассказывает специалист.

Он отмечает: люди, имеющие возможность путешествовать, вернулись к своим привычкам отдыхать. Это важно, чтобы быть эффективным: работать, донатить и помогать победе.

Подешевел ли отдых в Карпатах после каникул: сколько стоит жильеФото: Отдых в Буковеле (gettyimages.com)

В Карпатах в последнее время больше всего пользуются популярностью усадьбы и отдельные коттеджи.

"Это про тишину, безопасность. Отель с общим пространством и соседями больше ассоциируется с праздником, весельем. Сейчас отношение к этому изменилось. Люди начали выбирать более приватное жилье, с условиями, как дома или лучше, и чтобы их там не очень беспокоили. Едут, чтобы отдохнуть от стресса и воздушных тревог", – объясняет основатель туристического портала.

Сколько стоит проживание в Карпатах зимой

Цены на жилье в Карпатах вернулись до уровня, который был в середине декабря, говорит Алексей Войцеховский. И будут оставаться такими до весны.

"Например, в усадьбе в Славском (Львовщина, – ред.) сейчас цена от 300 гривен с человека. У них есть коттедж на 6-8 персон, который сейчас стоит 2500 гривен. Такая цена была и осенью, и летом", – приводит пример эксперт.

В Яремче Ивано-Франковской неподалеку от Буковеля двухместный номер "полулюкс" в мини-гостинице – от 1100 гривен, а 8-местный коттедж стоит от 6600 гривен в сутки.

На курорте Пилипец в Закарпатье двухместный номер в усадьбе стоит от 800 гривен, трехместный – от 1200 грн.

"Двухместный номер в гостиничном комплексе в Пилипце – 1300 гривен с завтраком, трехместный номер – 1950 грн. Такая стоимость будет до 31 марта. А с 1 апреля будет 1800 гривен в сутки", – добавляет он.

Подешевел ли отдых в Карпатах после каникул: сколько стоит жилье

Фото: Коттеджи в Карпатах (booking.com)

Когда ехать в Карпаты, чтобы сэкономить на отдыхе

Цены на жилье владельцы могут снижать в межсезонье – осенью и весной.

"А зима и лето – это высокий сезон с обычными ценами. Но зимой может быть немного дороже проживание – процентов на 15-20. Из-за того, что есть дополнительные расходы, потому что большинство усадеб и гостиниц в Карпатах имеют электрическое отопление", – объясняет Алексей Войцеховский.

Для того, чтобы найти более дешевые варианты отдыха сейчас, он советует не выбирать популярные локации, куда ездят больше лыжников – например, Буковель или Драгобрат – а ехать в населенные пункты вокруг курортов. Там будет гораздо дешевле и проживание, и питание. Единственное, что прибавится – транспортные расходы.

Или отложить отдых на вторую половину февраля, когда можно будет договариваться о более низких ценах.

"Тогда уже будет ощущаться незначительный спад числа туристов. В некоторых усадьбах будут освобождаться места и будет уже не 100% заселения. Если обзвонить 5-10 усадеб и определить, что у них есть свободные места, можно поторговаться", – подсказывает специалист.

Подешевел ли отдых в Карпатах после каникул: сколько стоит жилье

Фото: Дешевое жилье – в окрестностях популярных курортов (gettyimages.com)

По его словам, постоянный высокий спрос на жилье будет до конца зимы. Но существуют усадьбы, которые не рекламируюся, поэтому о них мало знают.

"У таких хозяев даже в высокий сезон нет 100% заполненности номеров. Поэтому всегда есть шансы забронировать жилье", – отмечает наш собеседник.

Напомним, мы писали, во сколько обойдется зимний отдых в Буковеле. Там есть не только дорогие, но и доступные по цене отели.

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