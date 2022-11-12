"Цены заставят задуматься о переезде". Сколько стоят жилье и продукты в Таиланде

Таиланд – одна из стран, куда украинцы любили ездить на пляжный отдых зимой до пандемии. В этом году зимовка или просто отпуск в теплом климате приобретает особую актуальность.

Какие сейчас цены для туристов в экзотической стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на рассказ путешественника Максима Циркеля в Facebook.

"Квартира у моря – 6 тысяч гривен в месяц"

Находиться в Таиланде в ноябре – полное удовольствие, пишет блогер. Ведь сезон еще только начинается – погода "совершенно идеальная".

"А цены заставят вас задуматься о переезде. Курс местного бата к гривне – 1 к 1. Это очень удобно, ведь воспринимаешь все цены как домашние. И эти цены вас удивят", - рассказывает Максим Циркель.

По словам путешественника, самым дешевым такси на Пхукете оказался Bolt. Стоимость машины из аэропорта на Патонг – всего 400-500 гривен в час в пути. Оплата возможна только наличными.

"Аренда жилья очень выгодная. Квартиры можно найти от 6000 гривен в месяц недалеко от моря, а отели – от 800 гривен в сутки", – делится наблюдениями он.

Фото: Стоимость блюда в ресторане – 80-150 гривен (unsplash.com/syed-ahmad)

Еда в заведениях обойдется в среднем в 80-150 гривен за порцию риса или лапши с морепродуктами или большой суп. Целый ананас можно купить за 30–40 гривен, а вкусный манго – за 50 грн.

"Ежедневно покупаю свежий кокос за 30-40 гривен, который идеально утоляет жажду. Куча фруктовых смузи - также за 30-50 гривен. Бутылка виски в супермаркете обойдется в 120 гривен. Кофе в кафе - 30 гривен", - описывает цены блоггер.

Фото: Уличная еда в Таиланде (unsplash.com/thaimaaopas)

"Расходы на день в Таиланде – 500 гривен"

Таиланд у туристов традиционно ассоциируется с развлечениями и расслаблением. По словам Максима Циркеля, час известного на весь мир тайского массажа стоит сейчас 200 грн.

"Я даже не знаю, где еще можно найти массаж за такие деньги. А жидкая марихуана стоит 58 гривен. Кстати, в Таиланде ее можно купить на каждом шагу в магазинах и барах – легально и официально. Жидкая марихуана продается даже на кассе Watsons", – замечает блоггер.

По его наблюдениям, жизнь в Таиланде намного дешевле, чем в Европе.

"Если вы ищете место для максимально комфортного и дешевого пребывания зимой, то это один из самых оптимальных вариантов. Кстати, сейчас для украинцев действует продленный безвиз – 45 суток", - отмечает он.

Один день с массажем, фруктами, кокосом, кофе и походом в ресторан обойдется в 500-700 гривен, уточняет путешественник.

Полететь в Таиланд можно из Польши – есть непрямые рейсы. Стоимость билетов в обе стороны обойдется в 34-35 тысяч гривен. А по интернету можно найти дешевые туры за 18 долларов в день, подсказывает знаток.

Фото: Пляжный отдых в Таиланде (unsplash.com/ranjith-alingal)

В комментариях к сообщению украинцы делятся своим опытом пребывания в Таиланде. Одна из комментаторов отмечает, что наши граждане могут ежемесячно получать письмо от консульства Украины, которое можно отнести в миграционную службу, чтобы продолжать пребывание в Таиланде, пока война не закончится.

Напомним, мы писали, что на Бали туристам будут выдавать многолетние визы.