"Ціни змусять замислитись про переїзд". Скільки коштують житло та продукти в Таїланді

Таїланд – одна з країн, куди українці полюбляли їздити на пляжний відпочинок взимку до пандемії. В цьому році зимівля чи просто відпустка у теплому кліматі набуває особливої актуальності.

Які зараз ціни для туристів в екзотичній країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на розповідь мандрівника Максима Циркеля у Facebook.

"Квартира біля моря – 6 тисяч гривень на місяць"

Перебувати в Таїланді в листопаді – повне задоволення, пише блогер. Адже сезон ще тільки починається - погода "абсолютно ідеальна".

"А ціни змусять вас замислитись над переїздом. Курс місцевого бата до гривні – 1 до 1. Це дуже зручно, адже сприймаєш усі ціни як домашні. І ці ціни вас здивують", – розповідає Максим Циркель.

За словами мандрівника, найдешевшим таксі на Пхукеті виявився Bolt. Вартість машини з аеропорту на Патонг – лише 400-500 гривень за годину в дорозі. Оплата можлива лише готівкою.

"Оренда житла дуже вигідна. Квартири можна знайти від 6000 гривень на місяць недалеко від моря, а готелі – від 800 гривень на добу", – ділиться спостереженнями він.

Фото: Вартість страви у ресторані - 80-150 гривень (unsplash.com/syed-ahmad)

Їжа в закладах обійдеться в середньому у 80-150 гривень за порцію рису або локшини з морепродуктами або великий суп. Цілий ананас можна купити за 30-40 гривень, а смачний манго – за 50 грн.

"Щодня купую свіжий кокос за 30-40 гривень, який ідеально втамовує спрагу. Купа фруктових смузі – також за 30-50 гривень. Пляшка віскі у супермаркеті обійдеться у 120 гривень. Кава у кафе – 30 гривень", - описує ціни блогер.

Фото: Вулична їжа у Таїланді (unsplash.com/thaimaaopas)

"Витрати на день у Таїланді – 500 гривень"

Таїланд у туристів традиційно асоціюється із розвагами та розслабленням. За словами Максима Циркеля, година відомого на увесь світ тайського масажу коштує зараз 200 грн.

"Я навіть не знаю, де ще можна знайти масаж за такі гроші. А рідка марихуана коштує 58 гривень. До речі, у Таїланді її можна купити на кожному кроці в магазинах та барах – легально та офіційно. Рідка марихуана продається навіть на касі Watsons", – зауважує блогер.

За його спостереженнями, життя в Таїланді набагато дешевше, ніж у Європі.

"Якщо ви шукаєте місце для максимально комфортного і дешевого перебування взимку, то це один з найоптимальніших варіантів. До речі, зараз для українців діє подовжений безвіз – 45 діб", – зазначає він.

Один день з масажем, фруктами, кокосом, кавою та походом у ресторан обійдеться у 500-700 гривень, уточнює мандрівник.

Полетіти у Таїланд можна із Польщі – є непрямі рейси. Вартість білетів в обидві сторони обійдеться в 34-35 тисяч гривень. А через інтернет можна знайти дешеві тури за 18 доларів на день, підказує знавець.

Фото: Пляжний відпочинок у Таїланді (unsplash.com/ranjith-alingal)

В коментарях до допису українці діляться своїм досвідом перебування у Таїланді. Одна із дописувачок зазначає, що наші громадяни можуть щомісяця отримувати лист від консульства України, який можна віднести до міграційної служби, щоб продовжувати перебування у Таїланді, поки не закінчиться війна.

Нагадаємо, ми писали, що на Балі туристам видаватимуть багаторічні візи.