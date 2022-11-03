Можно переселяться. На Бали туристам будут выдавать многолетние визы

В Индонезии придумали, как зарабатывать на туристах больше. Теперь на курортных островах можно будет жить до 10 лет со специальными визами.

Новые правила вступят в силу через два месяца, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Индонезия решила привлечь на свой знаменитый остров Бали с развитой туристической инфраструктурой состоятельных иностранцев для длительного пребывания. Бали считается основным источником доходов в иностранной валюте.

Поскольку эта локация и так является излюбленным местом цифровых кочевников и пенсионеров из богатых западных стран, то для них решили выдавать 5-ти и 10-летние визы.

Фото: Культовые достопримечательности на Бали (unsplash.com/kharl-anthony-paica)

Страна предлагает сделать остров своим вторым домом туристам, у которых на банковских счетах не менее 130 тысяч долларов. Воспользоваться предложением отдыхать на Бали без ограничений в днях можно будет уже на Рождество, с 25 декабря.

"Это нефискальный стимул для некоторых иностранцев внести положительный вклад в экономику Индонезии", – отметил исполняющий обязанности генерального директора по иммиграции Видодо Экатьяджана.

Фото: Отель на Бали (booking.com)

Индонезия теперь войдет в список стран - от Коста-Рики до Мексики – которые предлагают долгосрочное проживание для профессионалов, пенсионеров и других состоятельных людей. Это актуально с учетом растущего спроса на варианты миграции после длительного периода пандемии и закрытых границ.

Время запуска новых виз совпадает с резким ростом числа туристов в Индонезии, поскольку авиакомпании возобновляют международные рейсы.

Также ожидается, что внимание мировой общественности к Бали будет привлечено в ноябре – во время саммита G-20 на Бали, который посетят десятки тысяч делегатов.

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