Стоимость виз в Британию вырастет: что нужно знать украинцам

Цены за подачу заявок на визы в Великобританию в ближайшее время возрастут. Страна повышает плату за большинство категорий виз, в том числе для студентов и туристов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Как изменятся цены на визы в Великобританию

В июле британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что стоимость виз будет увеличена одновременно с повышением зарплат работникам государственного сектора страны и увеличением финансирования сферы здравоохранения.

Министерство внутренних дел Великобритании сообщает, что стоимость большинства рабочих и визовых виз будет увеличена на 15%.

Цены на большинство категорий виз увеличатся с 4 октября этого года. Это касается путешественников со всего мира, которым необходима виза для въезда или пребывания в стране. Увеличить цены решили в преддверии запуска новой визовой системы электронных разрешений на путешествия в Великобритании.

Стоимость британской визы сроком до 6 месяцев вырастет на 18 евро (до 133 евро). Вырастет также плата за двух-, пяти- и 10-летние визы. Подача заявки на получение студенческой визы также будет стоить дороже. Предстоит заплатить 490 фунтов стерлингов (569 евро).

Фото: Как вырастет стоимость заявок на некоторые категории виз в Британию (gov.uk/government/visa-regulations-revised-table)

При этом транзитные визы, позволяющие временно въехать в страну, чтобы сменить рейс или сесть на другой вид транспорта в конечный пункт назначения, не подорожают.

Полный перечень новых визовых сборов за визы Британии и иммиграционные услуги можно найти на правительственном сайте.

Отметим, что кроме программы для беженцев Homes for Ukraine (Дома для Украины), которую ввели из-за широкомасштабного вторжения РФ, в Британии действует уже привычный и стандартный визовый режим.

Цены на визы в Британию поднимутся для всех, в том числе для украинцев, подтверждает в комментарии РБК-Украина специалист по оформлению виз Марина Казакова.

"Да, визы подорожают и для украинцев. Нередко подобные решения в Британии проходят почти одновременно с США. Єтим летом США подняли тариф визовых сборов на 20%", – говорит специалист.

По словам Марины Казаковой, Британия традиционно входит в четверку стран, куда получить визы сложнее всего. Кроме Великобритании, непросто получить документы для въезда в Австралию, Канаду и США.

Она советует оформлять визы в Британию заранее, особенно если ваша поездка привязана к определенной дате. Поскольку из-за высокой нагрузки визовых центров ждать приходится довольно долго.

Напомним, несмотря на ограничения и санкции ЕС, Германия в этом году выдала россиянам десятки тысяч национальных виз.

Также в ЕС рассказали, какими будут шенген-визы нового формата без привычных штампов в паспортах. Вся процедура подачи будет проходить полностью онлайн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.