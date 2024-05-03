Цены подскочили. Сколько стоит пасхальная корзина в Украине и Польше

Праздник Пасхи – одна из самых популярных традиций украинцев, предусматривающая специальные блюда. В этом году набор продуктов "пасхальной корзины" в Украине значительно подорожал.

Между тем, украинцы в Польше потратят на те же блюда немного меньше, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные международного агентства Gremi Personal.

Сколько будут стоить продукты на Пасху в Украине и Польше

По данным Института аграрной экономики, в 2024 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль на семью из 4 человек обойдутся примерно в 1422 грн. Это на 17,6% дороже, чем в прошлом году – в 2023 году такой набор стоил 1208,78.

В то же время в Польше украинцы за такие же продукты заплатят чуть дешевле – 1326 грн. Такие данные приводит аналитический центр Gremi Personal.

В Польше находятся около 2 млн украинцев – беженцев и довоенных мигрантов. Сейчас это страна с самой большой долей наших людей в Европе, и большинство из них будут праздновать Пасху 5 мая вместе с христианами восточного обряда.

Стоимость домашнего кулича по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг в Украине и 185 грн в Польше. Самыми дорогостоящими будут мясные блюда. Исследователи посчитали стоимость корзины из расчета 0,5 кг за каждый продукт.

Инфографика: Сравнение цен на продукты в Украине и Польше (предоставлено РБК-Украина)

Следует учитывать и уровень доходов в двух странах

Разница в стоимости продуктов в двух странах незначительна, однако в агентстве обращают внимание на уровень доходов. Если в Польше средняя месячная зарплата составляет 59 332 тыс. грн (6061 злотых с учетом налогов), то в Украине – 17 442 грн.

"Мы наблюдаем минимальную разницу в стоимости продуктов в Украине и Польше, однако важно учитывать уровень доходов в каждой стране. При условии, что средняя месячная зарплата в Украине почти в три раза меньше, чем в Польше, понятно, что украинцы тратят большую часть своего дохода на продукты по сравнению с жителями Польши. Поэтому все еще существует тенденция, когда украинцы приезжают в Польшу на работу и возвращаются в Украину тратить заработанное", – отмечает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Напомним, что мы писали, что в Польше готовят важные изменения в работе магазинов. В Сейме зарегистрировали законопроект, чтобы разрешить торговлю в воскресенье.

Также мы сообщали, что в Польше подорожают главные продукты питания. Это связано с отменой налоговых льгот.