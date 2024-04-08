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Покупки в воскресенье. В Польше готовят важные изменения в работе магазинов

Понедельник 08 апреля 2024 17:43
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Покупки в воскресенье. В Польше готовят важные изменения в работе магазинов Фото: Супермаркет в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Одна из особенностей жизни в Польше, которая удивляет украинцев – закрытые в воскресенье магазины и супермаркеты. В Сейме зарегистрировали законопроект, чтобы разрешить торговлю в этот выходной.

Какие изменения в работе магазинов могут быть приняты в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Представители политического движения Polska 2050, разработавшие законопроект о торговых воскресеньях, отмечают, что это будет компромиссное решение между людьми, желающими делать покупки по воскресеньям, и работниками торговли.

В проекте закона предлагается оплачивать работу работников магазинов в воскресенье по двойной ставке. Также их права на отдых должны соблюдаться за счет выходного дня в ближайшие 6 дней до или после воскресенья, когда им предстоит выйти на работу. Если работник не сможет воспользоваться этой нормой, ему должны предоставить выходной до конца расчетного периода.

По словам авторов законопроекта, введение двух торговых воскресений в месяц увеличит выручку магазинов на 4%. Также работа магазинов в дополнительные выходные дни позволит сократить количество выброшенных пищевых продуктов.

Отмечается, что предложенные изменения являются ответом на потребности жителей небольших населенных пунктов. Людям часто приходится брать отгулы в течение недели, чтобы поехать за покупками в магазины за несколько десятков километров от их места жительства.

Напомним, мы писали, что украинцы тратят все больше денег в Польше. Расходы почти приблизились к показателям пандемии.

Также мы сообщали, что в Польше подорожают главные продукты питания. Это связано с отменой налоговых льгот.

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