Цифровые документы и онлайн-подача. В ЕС планируют шенген-визы нового образца

Послы государств-членов ЕС сегодня согласовали переговоры по оцифровке визовой процедуры. Предлагается возможность подавать документы на визу онлайн и заменить стандартную визовую наклейку на цифровую визу. Таким образом, в ЕС хотят сделать процедуру оформления виз более эффективной и безопасной.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

Цифровые документы и онлайн-подача. Какими будут новые визы в ЕС

Цифровая шенген-виза упростит подачу документов и поможет сделать Шенгенскую зону более безопасной, заявила Мария Мальмер Стенергард, министр миграции Швеции.

"Онлайн-сервисы снизят количество поездок в консульство для путешественников и упростят процесс для национальных администраций. В то же время цифровая виза положит конец риску фальсификации с визовой наклейкой", – пояснила она.

Ожидается, что по новым правилам подача на визы будет проводиться на онлайн-платформе. Будет действовать единственный сайт, который будет переадресовывать людей в соответствующие национальные визовые системы.

На платформе заявители на визу могут вводить все данные, загружать электронные копии своих проездных и сопроводительных документов, оплачивать визовый сбор. На том же сайте можно будет узнать, выдали визу или нет.

Лично нести заявку в консульство необходимо только тем, кто обращается впервые, лицам, чьи биометрические данные уже недействительны, и тем, кто имеет новый проездной документ. Если человек намерен посетить несколько стран Шенгенского соглашения, платформа автоматически определит, какой из них ответственен за рассмотрение заявки на основании продолжительности пребывания.

По новым правилам, визы будут выдаваться в цифровом формате, в виде 2D штрих-кода с криптографической подписью. Это уменьшит риски безопасности, связанные с поддельными и похищенными визовыми наклейками.

Когда заработает новый формат шенген-виз

Европейская комиссия предоставила законодательное предложение по цифровизации визовой процедуры еще в апреле 2022 года.

"Современный визовый процесс имеет решающее значение. Пора обеспечить быструю, безопасную веб-платформу подачи заявок для граждан 102 третьих стран, которым нужна краткосрочная виза для поездки в ЕС", – заявила тогда еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Теперь, когда Совет договорился об обсуждении мандата, институт начнет диалог с Европейским парламентом, чтобы согласовать окончательные детали. Точные сроки введения системы пока не объявляются.

Новая шенгенская визовая система отличается от разрабатываемой сейчас ETIAS (Европейской информационной системы о путешествиях). ETIAS будут использовать путешественники за пределами ЕС, которые освобождены от виз, но должны подать заявку на разрешение путешествия, чтобы приехать в ЕС.

Отметим, в Греции решили увечить сумму инвестиций для программы "Золотая виза" в два раза. Вид на жительство при покупке недвижимости можно будет получить за 500 тысяч евро.

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