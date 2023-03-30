Рекорды заявок. Страна ЕС удваивает стоимость "золотых виз"

В Греции решили увечить сумму инвестиций для программы "Золотая виза" в два раза. Вид на жительство при покупке недвижимости можно будет получить за 500 тысяч евро.

Решение вступит в силу с 1 мая, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Сейчас иностранные инвесторы могут получить 5-летний вид на жительство в Греции, сделав инвестиции в размере не менее 250 000 евро. С мая минимальная сумма удвоилась до 500 000 евро в муниципалитетах Салоники и Афины, а также на островах Санторини и Миконос.

План направлен на повышение доступности недвижимости для граждан Греческой Республики, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Сумма инвестиций в недвижимость в 250 тысяч евро была низкой для состоятельных иностранцев, которые скупали по несколько объектов недвижимости, чтобы сдавать в аренду туристам. Это повысило арендную плату и сделало жилье менее доступным для местных жителей.

Схема "Золотая виза" в Греции действует с 2014 года. Отмечается, что программа продолжает оставаться эффективной. В последнем квартале 2022 года схема получения гражданства в обмен на инвестиции в Греции вызвала рекордный интерес. За этот период было подано 2 432 заявки на получение "золотых виз".

Фото: "Золотые визы" в Греции становятся популярнее (immigrantinves.com)

В 2022 году были поданы 4 485 новых запросов, а общее количество заявок, включая на продление, достигло 5 547. Это на 125% больше, чем в 2021 году.

Больше всего заявок на получение "золотых виз" подали граждане Китая, Турции, Ливана, России, а также Египта.

Напомним, мы писали, что Португалия завершает программу выдачи "золотых виз".

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