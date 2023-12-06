В центре прибытия украинцев в Берлине массово увольняют охранников: причины

В центре прибытия беженцев в бывшем аэропорту Тегель в Берлине провели масштабную проверку работников частных служб безопасности. 55 из 183 охранников уволили.

Также начато 87 расследований по нарушениям правил безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на morgenpost.de.

В бывшем аэропорту Тегель в Берлине размещают до 5000 тысяч беженцев, из них 3600 – бежавшие от войны в Украине. Просителей убежища поселяют в Тегеле примерно на 2-3 месяца, украинцев – на 165 дней. Из-за недостатка дополнительного жилья Сенат Берлина хочет расширить экстренное жилье в Тегеле до 7580 мест.

Между тем, в Тегеле выявили "структурную проблему" с организацией безопасности. В последнее время конфликты с охраной участились. В конце сентября 130 беженцев написали коллективную жалобу на сотрудников службы безопасности, обвинив их в обысках и угрозах.

После масштабной проверки, проведенной берлинской полицией, 55 сотрудников службы безопасности были сразу уволены из-за отсутствия соответствующей квалификации. Во время рейда оказалось, что из 22 охранников, которые должны были находиться в палатке, там было всего 15. После проверки 10 сотрудников охраны уволили вместе с их начальником.

"В наших жилищах более десяти охранников, это гарантировано. Но сейчас трудно найти хорошо обученный персонал", – сказал спикер Государственного управления по делам беженцев (LAF) Саша Лангенбах.

Тем временем политики призывают открыть доступ волонтерам и общественным организациям на территорию Тегеля, чтобы они могли защитить интересы уязвимых групп беженцев. Также предлагается создать подразделения, рассматривающие жалобы жителей центра.

Напомним, мы писали, что одна из земель Германии больше не принимает украинцев. Ни один из трех лагерей первоначального приема украинцев в Саксонии сейчас не принимает новых людей.

Также сообщалось, что Германия продлила временную защиту для украинцев. Разрешения на жительство автоматически действительны до 4 марта 2024 года.