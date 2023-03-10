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Уже третья организация возобновляет выплаты по 6600 гривен: детали

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Пятница 10 марта 2023 11:34
Уже третья организация возобновляет выплаты по 6600 гривен: детали Фото: Выплаты семьям в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские семьи с детьми могут получить выплаты в 6600 гривен на человека. Прием заявок на денежную помощь начала благотворительная организация "СОС Детские городки Украина".

Кто может претендовать на средства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу организации.

Благотворительная организация помогает украинцам с марта 2022 года. Денежную помощь оказывают приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов, оказавшихся в затруднительном положении в результате военной агрессии.

В марте 2023 года вновь открыт набор заявок на получение денежной помощи в рамках программы Cash Assistance. Размер выплат – 2200 грн на одного члена семьи. Это должен быть родитель и дети до 18 лет. Выплаты производятся в течение 3 месяцев 1 раз в месяц. Одна семья может подать не больше одной заявки.

Кто может получить денежную помощь:

  • те, кто раньше не получали денежную помощь от "СОС Детские городки";
  • семьи из числа приемных семей;
  • детские дома семейного типа;
  • опекунские семьи, где воспитывается хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки.

Уже третья организация возобновляет выплаты по 6600 гривен: деталиФото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)

Выплаты предусмотрены в 12 областях Украины: Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской.

Регистрация заявок для участия в программе денежной помощи продлится до 31 марта 2023 года. Для регистрации на получение денежной помощи необходимо заполнить форму.

Напомним, мы писали, что еще одна организация возобновляет выплаты украинцам.

Также мы сообщали, как получить выплаты от ООН по 6600 гривен на человека.

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