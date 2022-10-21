На фоне обстрелов. ЕС готовится к новой волне беженцев из Украины

Евросоюз активизирует подготовку к новой волне беженцев из Украины, которую могут спровоцировать удары по украинской энергосистеме.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Financial Times.

В ЕС растут опасения, что разрушение энергетической инфраструктуры Украины вынудит много украинцев покинуть страну из-за отключений света и тепла.

Об том, что Россия пытается спровоцировать волну переселения, сказал и украинский президент на саммите в четверг.

"Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой, и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны", - отметил Владимир Зеленский.

Фото: Волна беженцев весной (gettyimages.com)

В ответ на российские атаки и возможную эскалации на восточной границе блока Европейская комиссия обновляет свои чрезвычайные миграционные меры, заявил представитель ЕС.

К потенциальному наплыву беженцев в Еврокомиссии "относительно готовы". Лидеры ЕС по результатам саммита могут согласиться на то, чтобы блок усилил гуманитарное реагирование в Украине для подготовки к зиме.

К слову, Польша направила Еврокомиссии список срочных потребностей для ремонта поврежденных энергообъектов Украины, включая трансформаторы, кабели, дизельные генераторы.

Напомним, мы писали, будет ли новая волна беженцев из Украины в Европу.