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На фоне обстрелов. ЕС готовится к новой волне беженцев из Украины

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Пятница 21 октября 2022 13:05
На фоне обстрелов. ЕС готовится к новой волне беженцев из Украины Фото: Беженцы на границе ЕС (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Евросоюз активизирует подготовку к новой волне беженцев из Украины, которую могут спровоцировать удары по украинской энергосистеме.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Financial Times.

В ЕС растут опасения, что разрушение энергетической инфраструктуры Украины вынудит много украинцев покинуть страну из-за отключений света и тепла.

Об том, что Россия пытается спровоцировать волну переселения, сказал и украинский президент на саммите в четверг.

"Россия провоцирует новую волну миграции украинцев в ЕС. Российский террор против наших энергообъектов направлен на то, чтобы создать Украине как можно больше проблем с электричеством и теплом этой осенью и зимой, и чтобы больше украинцев поехало в ваши страны", - отметил Владимир Зеленский.

На фоне обстрелов. ЕС готовится к новой волне беженцев из Украины

Фото: Волна беженцев весной (gettyimages.com)

В ответ на российские атаки и возможную эскалации на восточной границе блока Европейская комиссия обновляет свои чрезвычайные миграционные меры, заявил представитель ЕС.

К потенциальному наплыву беженцев в Еврокомиссии "относительно готовы". Лидеры ЕС по результатам саммита могут согласиться на то, чтобы блок усилил гуманитарное реагирование в Украине для подготовки к зиме.

К слову, Польша направила Еврокомиссии список срочных потребностей для ремонта поврежденных энергообъектов Украины, включая трансформаторы, кабели, дизельные генераторы.

Напомним, мы писали, будет ли новая волна беженцев из Украины в Европу.

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