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Как изменилось отношение к украинцам в Чехии спустя год войны: опрос

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Понедельник 15 мая 2023 16:59
Как изменилось отношение к украинцам в Чехии спустя год войны: опрос Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии изучили отношение местных жителей к поддержке Украины и беженцев спустя год войны. Готовность оказывать помощь снижается.

Только половина опрошенных чехов согласны, что их страна должна заботиться обо всех беженцах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на novinky.cz.

Опрос провел Kantar TNS для Чешского телевидения. Согласно результатам опроса, который проводился с 17 апреля по 5 мая, уровень поддержки украинцев за год снизился.

В прошлом году на вопрос, должна ли Чехия заботиться обо всех беженцах, утвердительно ответили 65% респондентов. В 2023 году этой же точки зрения придерживаются 49% опрошенных.

Также снижается готовность к поддержке Украины. В марте 2022 года 61% чехов поддерживали оказание помощи нашей стране, включая поставки военной техники и оружия (36% были против). Этой весной в поддержку Украины выступают 51% опрошенных (46% против).

Не верят в действенность санкций против российской экономики 44% респондентов. Чуть больше – 47% опрошенных чехов – считают, что санкции приносят результаты.

Впрочем, антироссийские санкции поддерживают 73% чехов, и только 19% – за то, чтобы их отменили.

"Большинство жителей Чехии согласны с действующими санкциями, и половина дополнительно сделала бы их строже", – отметила аналитик Никола Копачева.

Мнения разделились в зависимости от поддержки местных политических сил. Сторонники правительственной коалиции призывают к ужесточению санкций.

Напомним, мы писали, как изменилось в Литве отношение к украинцам через год войны.

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