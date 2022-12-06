Тысячи новых квартир. В больших городах Польши построят дома для украинцев
В Польше планируют построить новые дома, чтобы сдавать квартиры в аренду украинским беженцам. Речь идет о людях, которые нашли работу, но имеют проблему с жильем.
На жилое строительство предусмотрено 50 млн евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейского банка реконструкции и развития.
Отмечается, что такое решение было принято из-за хронической нехватки жилья, потока беженцев из Украины и инфляции.
"Многие украинцы в Польше проживают на арендованных квартирах или во временном жилье, предоставленном государством и частными лицами. Миллионы украинцев с первой волны вернулись домой, вторая волна возможна зимой из-за повреждения инфраструктуры отопления и энергетики в Украине", - отмечают в ЕБРР.
Всего в Польше получили статус временной защиты более 1,4 млн. украинцев. Более половины из них трудоустроились, но имеют сложности в поиске жилья в аренду.
Фото: Строительство в Варшаве (ziomax.pl)
Банк выделит средства на строительство жилых домов в крупных городах Польши, где находятся больше всего беженцев из Украины. Такие города получат ссуду на строительство комплексов квартир для аренды:
- Варшава;
- Краков;
- Познаний;
- Вроцлав;
- Гданьск;
- Лодзь.
Ссуду на строительство и эксплуатацию жилья получила польская компания Resi4Rent, управляющая почти 3000 квартирами в 11 городах страны. Часть из них арендуют наши сограждане.
В 2023 году компания планирует предложить еще 1110 вариантов в Варшаве и Вроцлаве, а к 2025 году расширить "портфель" до 10 000 квартир для аренды.
Напомним, мы писали, сколько стоит арендовать жилье в Чехии в декабре.