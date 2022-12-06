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Тысячи новых квартир. В больших городах Польши построят дома для украинцев

Новина українською →
Вторник 06 декабря 2022 18:02
Тысячи новых квартир. В больших городах Польши построят дома для украинцев Фото: Новостройки в Польше (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше планируют построить новые дома, чтобы сдавать квартиры в аренду украинским беженцам. Речь идет о людях, которые нашли работу, но имеют проблему с жильем.

На жилое строительство предусмотрено 50 млн евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейского банка реконструкции и развития.

Отмечается, что такое решение было принято из-за хронической нехватки жилья, потока беженцев из Украины и инфляции.

"Многие украинцы в Польше проживают на арендованных квартирах или во временном жилье, предоставленном государством и частными лицами. Миллионы украинцев с первой волны вернулись домой, вторая волна возможна зимой из-за повреждения инфраструктуры отопления и энергетики в Украине", - отмечают в ЕБРР.

Всего в Польше получили статус временной защиты более 1,4 млн. украинцев. Более половины из них трудоустроились, но имеют сложности в поиске жилья в аренду.

Тысячи новых квартир. В больших городах Польши построят дома для украинцев

Фото: Строительство в Варшаве (ziomax.pl)

Банк выделит средства на строительство жилых домов в крупных городах Польши, где находятся больше всего беженцев из Украины. Такие города получат ссуду на строительство комплексов квартир для аренды:

  • Варшава;
  • Краков;
  • Познаний;
  • Вроцлав;
  • Гданьск;
  • Лодзь.

Ссуду на строительство и эксплуатацию жилья получила польская компания Resi4Rent, управляющая почти 3000 квартирами в 11 городах страны. Часть из них арендуют наши сограждане.

В 2023 году компания планирует предложить еще 1110 вариантов в Варшаве и Вроцлаве, а к 2025 году расширить "портфель" до 10 000 квартир для аренды.

Напомним, мы писали, сколько стоит арендовать жилье в Чехии в декабре.

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