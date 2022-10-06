Гуманитарная катастрофа. Сотни украинских беженцев мерзнут на границе России с ЕС

Украинцы ждут пропуска в очередях под открытым небом

Украинские беженцы, которые пытаются выбраться из России в страны ЕС, вынуждены по несколько дней стоять в километровых очередях на пунктах пропуска под открытым небом.

Граждан Украины вынуждают проходить на границе "фильтрацию" и допросы, а ночевать им приходится в самодельных шалашах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеканал OstWest.

Гуманитарная катастрофа – беженцы проводят в очередях до недели

Кризис на границе РФ с ЕС начался на прошлой неделе – об очередях стало известно 27 сентября. Появилась информация, что сотни украинцев очень медленно пропускают на выезд в Европу. Некоторые люди соорудили палатки, в которых ночуют.

При этом власти вместо укрытия для беженцев развернули возле границы мобильные призывные пункты. Задержки с пропуском украинцев объясняют тем, что они пытаются вывезти запрещенные предметы.

Фото: Украинские беженцы в очередях на границе в России (facebook.com/OstWest.TV)

Ситуацию на границе в Псковской области уже назвали гуманитарной катастрофой, а отношение к украинским беженцам – бесчеловечным.

У области есть пять КПП – два на границе с Эстонией и три – на границе с Латвией.

Отсутствие помощи для украинцев было по указке российских чиновников, рассказал журналистам один из оппозиционных политиков, который помогает людям на границе.

По его информации, в очередях много тех, кто попал в РФ после начала войны. Они жили в пунктах временного размещения. Некоторые из них не скрывают, что с территории Европы собираются вернуться в Украину.

Многие приехали автобусами и оказались под открытым небом в километровых очередях, другие прибыли на своих автомобилях. Некоторым украинцам пришлось ждать пропуска за границу до 7 дней. При этом пограничники запрещали им ставить палатки, поэтому беженцы покупали полиэтилен и создавали шалаши, в которых спали.

Фото: Украинцы спят на земле между чемоданов (Псковское "Яблоко")

Беженка из Донецкой области, которой исполнилось 83 года, пережила в очереди инфаркт. Она ехала к дочери, которая живет в Великобритании.

После того, как появились фотографии очередей, начался сбор средств – деньги перечисляли из разных стран, для украинцев организовали доставку горячей еды. Волонтеры начали привозить питание и одеяла, дождевики.

Как принимают украинских беженцев в Эстонии и Литве

Эстонская сторона подготовилась к приему украинцев – беженцам сразу предоставляют еду, горячее питье, отвозят в теплые помещения, где можно поспать и отдохнуть.

При этом эстонские пограничники отмечают: украинцы прибывают очень уставшие и замерзшие, некоторые с обморожениями.

"После обычного пограничного контроля мы предлагаем им всю возможную помощь - даем теплое питье и еду, и теплое место для проживания, пока они не уедут или их не подберут", - отмечают в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии.

Фото: Питание от российских волонтеров (коллаж РБК-Украина)

Между тем, пограничный пункт в Латвии уже раскритиковали за отсутствие элементарных условий. Трейлер и небольшая палатка - единственный на данный момент кров для групп украинских беженцев, которые ежедневно прибывают в Латвию через пункт пограничного контроля Гребнево после нескольких дней ожидания на границе в России, сообщает press.lv.

"Сотни украинских беженцев продолжают ежедневно пересекать латвийскую границу, замерзшие, в легкой одежде, морально измученные российскими пограничниками", - пишет издание.

Фото: Пункт на границе в Эстонии (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

После пересечения латвийской границы украинцы надеются поесть и зарядить телефоны, но в Гребнево до прошлого четверга и это было невозможно. Здания, где можно укрыться, на границе нет. До прибытия волонтеров не хватало и туалетов.

"После четырех дней ожидания под открытым небом беженцы переходят границу и снова оказываются в тех же условиях. Им приходится ждать другого автобуса, иногда часы, иногда сутки", - возмутилась Монта Вецозола, представитель организации "Tavi draugi".

Напомним, мы писали, что на границе Эстонии увеличилось число украинских беженцев.