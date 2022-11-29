Тепло, вода и связь. На запад Украины начали переезжать жители больших городов

Во Львовскую область начали переезжать люди из больших городов для удаленной работы. В частности, в Славской общине таких уже около тысячи.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала руководитель отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко.

Люди из Киева, Харькова, других городов постепенно переезжают в Славскую общину – преимущественно те, кто работает удаленно. Но резкого роста бегущих от холода пока нет, говорит она.

"Пока это небольшой поток людей по сравнению с количеством переселенцев, прибывших в общину весной. С тех пор у нас осталось около 3 тысяч человек. Мы понимаем, что у нас может снова быть такая же волна поселения, как была в марте-апреле", – рассказывает специалист.

За последний месяц на территорию общины, в которую входят 16 населенных пунктов, приехали еще около тысячи человек.

"И Славское, и окрестные села готовы принимать к себе людей, которые будут временно переезжать из своих домов. У нас есть частичное обеспечение индивидуальным альтернативным питанием – по домам у людей есть аккумуляторы, генераторы, хозяева готовятся, чтобы поддержать гостей, которые приедут", – отмечает Ольга Безушко.

Специалист объясняет: на всю территорию общины есть 10 тысяч койкомест в гостиницах и коттеджах – это столько людей можно одновременно поселить. Сейчас заселены 20-25% мест и 15% – забронированы.

"Это не высокий уровень комфорта, это исключительно места, где можно в тепле, с водой сейчас поселиться с минимальным доступом к коммуникационным сетям. Хотя сейчас не чувствуется много людей на улицах, но мы понимаем, что могут хлынуть. Потому что у нас вокруг Славского есть и села – а это индивидуальное отопление, в большинстве печное: как минимум, в тех домах будет тепло”, – объясняет она преимущества локации.

Также в усадьбах есть вода независимо от электричества. Последнюю неделю в общине применяют аварийные отключения, последние два дня там чередуют 4 часа со светом, 8 часов – без электроснабжения.

"Но при отключениях света связь не исчезает – операторы могут выключать на полчаса – возможно, когда переходят на альтернативное питание", – обращает внимание собеседница.

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