ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тепло, вода и связь. На запад Украины начали переезжать жители больших городов

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 15:17
Тепло, вода и связь. На запад Украины начали переезжать жители больших городов Фото: Курорт Славское во Львовской области (vnebo.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

Во Львовскую область начали переезжать люди из больших городов для удаленной работы. В частности, в Славской общине таких уже около тысячи.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала руководитель отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко.

Люди из Киева, Харькова, других городов постепенно переезжают в Славскую общину – преимущественно те, кто работает удаленно. Но резкого роста бегущих от холода пока нет, говорит она.

"Пока это небольшой поток людей по сравнению с количеством переселенцев, прибывших в общину весной. С тех пор у нас осталось около 3 тысяч человек. Мы понимаем, что у нас может снова быть такая же волна поселения, как была в марте-апреле", – рассказывает специалист.

За последний месяц на территорию общины, в которую входят 16 населенных пунктов, приехали еще около тысячи человек.

"И Славское, и окрестные села готовы принимать к себе людей, которые будут временно переезжать из своих домов. У нас есть частичное обеспечение индивидуальным альтернативным питанием – по домам у людей есть аккумуляторы, генераторы, хозяева готовятся, чтобы поддержать гостей, которые приедут", – отмечает Ольга Безушко.

Специалист объясняет: на всю территорию общины есть 10 тысяч койкомест в гостиницах и коттеджах – это столько людей можно одновременно поселить. Сейчас заселены 20-25% мест и 15% – забронированы.

"Это не высокий уровень комфорта, это исключительно места, где можно в тепле, с водой сейчас поселиться с минимальным доступом к коммуникационным сетям. Хотя сейчас не чувствуется много людей на улицах, но мы понимаем, что могут хлынуть. Потому что у нас вокруг Славского есть и села – а это индивидуальное отопление, в большинстве печное: как минимум, в тех домах будет тепло”, – объясняет она преимущества локации.

Также в усадьбах есть вода независимо от электричества. Последнюю неделю в общине применяют аварийные отключения, последние два дня там чередуют 4 часа со светом, 8 часов – без электроснабжения.

"Но при отключениях света связь не исчезает – операторы могут выключать на полчаса – возможно, когда переходят на альтернативное питание", – обращает внимание собеседница.

Ранее в колонке для РБК-Украина эксперт по железнодорожным перевозкам Олег Васильев рассказывал, выдержит ли Укрзализныця очередной блекаут.

Тем временем Евросоюз готовится ко всем сценариям с украинскими беженцами зимой: страны Европы увеличивают мощности приема украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область відключеня світла блекаут Электроэнергия Внутренне перемещенные лица
Отдых в Украине
Мнения
Олег Васильев
Масштабные вызовы. Выдержит ли "УЗ" новый блекаут и что нужно знать пассажирам
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Галина Пилипенко
Вести бизнес и продавать услуги за границу: что для этого нужно украинцам
Галина Пилипенко
адвокат ЮК Legal House
Елена Колченогова
Поиск жилья и выплаты. К чему готовиться украинцам, переехавшим в Швейцарию
Елена Колченогова
юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group
Людмила Кузюк
Впервые в неизвестной стране. Чего ждать украинцам от жизни в Испании
Людмила Кузюк
специально для РБК-Украина
Все мнения