Субсидии, транспорт и коммуналка. Что изменится в Германии с 1 октября

С 1 октября в Германии введут ряд изменений, касающихся разных сфер: от расписания новых поездов до смены правил по одной из субсидий. Также некоторые изменения будут введены на уровне отдельных земель и городов.

Что изменится в Германии начиная с 1 октября 2023 года – РБК-Украина рассказывает со ссылкой на TheLocal.de.

Прекращается действие субсидии на отопление

Срок действия так называемой субсидии на расходы на отопление (Heizkostenzuschuss) для отопления жилья посредством альтернативных источников энергии вместо газа или централизованного отопления истекает в конце сентября. Но подать новую заявку все же можно до 20 октября, чтобы получить до 2000 евро из выделенного правительством бюджета (в год). Если вы используете газ или централизованное отопление, такую субсидию получить невозможно.

Можно проверить, отвечаете ли вы требованиям по субсидии, и подать заявку в федеральный отдел помощи на отопление (Brennstoffhilfe). Однако если вы живете в Баварии, Берлине или Северном Рейне-Вестфалии, заявку нужно подавать на местном уровне. Процедура заполнения заявки занимает около 15 минут.

Газ для квартир подешевеет

С 1 октября цены на газ для потребителей снизятся. Продавец газа Trading Hub Europe (THE) снизит сбор за контрольную энергию с 0,57 центов/кВт-ч и сбор за конвертацию с 0,038 центов/кВт-ч до нуля центов каждый.

Фото: Газ для частных домохозяйств будет стоить дешевле (unsplash.com)

Для клиентов-потребителей это позволит сэкономить около 130 евро для дома на одну семью с потреблением 20 000 кВт-ч в год, около 78 евро для семейного хозяйства с 12 000 кВт-ч и около 33 евро для одного домохозяйства с потреблением 2000 кВт-ч.

Обратите внимание: цена не падает автоматически и учитывается только для новых контрактов.

Истекает срок подачи налоговой декларации

Если вы должны подать налоговую декларацию за год и не пользуетесь помощью налогового консультанта, сроки подачи достаточно сжатые. Налоговую декларацию Steuererklärung нужно предоставить в налоговую службу до 2 октября.

Конечный срок для лиц, не имеющих налогового консультанта, был продлен на два месяца с конца июля 2023 года. Однако, поскольку 30 сентября – это суббота, в последний день представления был определен понедельником, 2 октября.

Более высокие процентные ставки для студенческих кредитов

Студентам, полностью или частично оплачивающим свое обучение за счет студенческих займов, следует подготовиться к более высоким процентным ставкам. Начиная с 1 октября, процентная ставка вырастет до более чем 8% по сравнению с повышением до 7,55 процента в апреле.

Повышение связано с процентной ставкой Euribor, которая используется как ориентир для студенческих займов KfW.

13 вместо 8. Введут больше поездов в Цюрих

После изменения расписания курсирования поездов из Штутгарта в швейцарский город Цюрих будет курсировать 13 поездов. Раньше их было 8 в день. Также в расписании будут и другие изменения: они будут опубликованы в декабре этого года. Новое расписание предполагает еще больше трансграничных сообщений и ночных поездов.

Фото: Со Штутгарта в Цюрих будут курсировать 13 поездов в день (ru.wikipedia.org)

Процедура получения больничного

Во время пандемии COVID-19 в Германии выписывали повсеместно больничные по телефону. Теперь с 1 октября в стране планируется вернуть предыдущие правила. При определенных условиях люди все же смогут получить листок нетрудоспособности по телефону, если они являются постоянными пациентами врачей.

Такую возможность могут оставить для некоторых заболеваний, хотя правительство Германии и министр здравоохранения Карл Лаутербах все еще согласовывают детали.

Выборы в Германии

Многое может измениться в мире немецкой политики в зависимости от результатов выборов в двух крупнейших землях Германии – Баварии и Гессене. В воскресенье, 8 октября, в обоих землях пройдут выборы.

Многие затаили дыхание, поскольку правящие ныне партии Социал-демократов, Зеленых и Свободных демократов не ожидают кардинального успеха, тогда как ультраправая Альтернатива для Германии (AfD) может получить определенный успех.

Во Франкфурте закрывается легендарная пивоварня

После более чем 150 лет завершается история знаменитой пивоварни Binding во Франкфурте. Из-за резкого увеличения расходов на сырье, энергию и логистику руководство решило закрыть свои производственные мощности и разливочные заводы во Франкфурте не позднее конца октября. Однако штаб-квартира Radeberger Group, в которую входит Binding, останется работать во Франкфурте и дальше.

Фото: Пивоварня Binding во Франкфурте (wikipedia.org)

Пивоварня была основана Конрадом Биндингом в 1870 году, с 1953 года она входит в группу компаний Dr. Oetker. До 2002 года подразделение Oetker Group по производству напитков называлось Binding-Gruppe. Binding производит продукцию под брендами Binding Adler-Pils, Clausthaler, Henninger и Schöfferhofer.

Филиал пивоварни в США расположен в Норуолке, штат Коннектикут. В течение 1960-х и 1970-х годов компания Binding значительно расширилась благодаря покупке меньших пивоварен в Рейнланд-Пфальце, Гессене и северном Бадене.

Перевод часов на час назад

Хорошая новость для тех, кто хочет поспать на часок больше. Часы переведут с субботы на воскресенье в 3:00 до 2:00 29 октября, что сделает ночь на час дольше. Перевод часов состоится, несмотря на много разговоров об отмене сезонного перевода часов в Германии и остальных государств ЕС.

Отметим, что украинские беженцы в Германии получают социальную помощь, которая включает выплаты по безработице, оплату аренды жилья и коммунальные услуги. В зависимости от состава семьи размер денежного пособия отличается. Мы писали, какие выплаты из Jobcenter получает семья с двумя детьми в Германии.

По результатам свежего опроса стало известно, сколько украинцев планируют вернуться из Германии домой.

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