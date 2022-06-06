Курорти після війни. Хорватія увійшла до топ-5 країн Європи з туризму

Хорватія увійшла до п'ятірки туристичних лідерів Європи. Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Балканський оглядач".

Як зазначають у виданні, через 30 років після здобуття країною незалежності та через чверть століття після переможної війни, країні вдалося увійти до списку лідерів серед найпопулярніших туристичних місць європейського простору.

"Останні дані загальноєвропейських опитувань щодо найпопулярніших туристичних напрямків для відвідування європейцями, проведених Європейською туристичною комісією, показують, що в травні Хорватія витіснила Португалію з п’ятірки лідерів", - пише видання.

Динамічний підйом. Хорватія конкурує з Грецією за туристів

Війна Хорватії за незалежність тривала з 1991 по 1995 рік. Країна боролася проти агресії об'єднаних великосербських сил — сербських екстремістів у Хорватії, союзної Югославської Народної Армії та Сербії та Чорногорії.

Зараз країна у вподобаннях туристів та мандрівників посідає лише на одне місце нижче Греції. Водночас такі країни як Іспанія, Італія та Франція залишаються в трійці лідерів.

Фото: Дубровнік, Хорватія (unsplash.com)

"Динамічний підйом Хорватії в останні роки не здається випадковим. Аналізуючи минулі роки, можна побачити, що хорватський туризм зростає стабільно високими щорічними темпами. Тепер Хорватія напряму конкурує з Грецією, тому що також має численні острови, природну красу та середземноморський клімат, багатий історичний спадок та культурні надбання", - зазначає "Балканський оглядач" із посиланням на грецькі ЗМІ.

В останній перед пандемією 2019 рік число іноземців, які відвідали Хорватію, досягла 12 мільйонів. Того ж року у Греції побувало біля 30 мільйонів іноземних гостей. Але доходи у Хорватії за той же рік від туризму виявилися не набагато нижчим: 12 мільярдів євро проти 18,2 відповідно.

Стрімкий ріст туризму після війни

Туризм у Хорватії практично припинився в 1990-х роках під час війни. Однак розвиток рейсів бюджетних авіаліній, дешеве житло, відкриття пляжів і запуск круїзних маршрутів допомогли розвивати туризм пізніше, вже у 2000-і.

В країну поступово стали надходити іноземні інвестиції, а держава зайнялася промоцією туристичних напрямків за кордоном. Інформаційні кампанії проводяться і централізовано, і місцевими туристичними органами, писало РБК-Україна раніше.

У Хорватії - понад тисяча островів, з яких 66 населені. Завдяки таким географічним особливостям, в країну потягнулися туристи, які раніше знали тільки про грецькі острови. Про туристичні принади Хорватії стали писати в іноземних виданнях, пізніше підключилися і популярні блогери, які розповідали про локації в країні своїм підписникам.

Фото: Острів у Національному парку Крка (unsplash.com)

Туристичний сезон в країні триває з початку червня до кінця вересня, коли заповнюваність готелів досягає 100%. Раптове зростання туризму суттєво вплинуло на хорватську економіку. Близько десяти мільйонів гостей щорічно приносять суттєві доходи і генерують близько 15% ВВП.

Приміром, у 2017 році тільки із січня по серпень році країну відвідали 15 мільйонів туристів. Також країною зацікавилися великі круїзні компанії, послугами яких користуються вимогливі платоспроможні туристи.

Це допомогло збільшити інвестиції у розбудову прибережних готелів та інфраструктури, ресторанів та пристаней для яхт. За даними Хорватського бюро статистики, до пандемії коронавірусу доходи країни від туризму росли на 11% щорічно.

Після здобуття незалежності в країні вдалося реалізувати масштабний план розвитку туристичної інфраструктури та послуг. Близькість до основних ринків Центральної Європи, особливо Німеччини, Австрії та Польщі, теж сприяє тому, щоб сюди приїздили туристи із західної Європи.

"Швидке відновлення, зафіксоване Хорватією після пандемії, пояснюється дуже легким доступом до неї з Центральної Європи за допомогою приватного автомобіля, оскільки поїздки громадським транспортом, таким як літаки, вважалися підвищеним ризиком протягом останніх двох років", - пише Балканський оглядач.

Нагадаємо, ми писали, які країни після війни стали популярними серед туристів.

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