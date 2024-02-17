Башни с историей. Лучшие замки-руины в Украине, которые сохранились до наших дней

Живописные замковые руины – свидетели истории. Когда-то могущественные крепости защищали украинскую землю от врагов, а ныне превратились в груды камней. Хотя в цивилизованных странах такие замки превращают в туристические локации, приносящие немало прибыли.

Про топ-10 замковых руин, сохранившихся в Украине и достойных внимания путешественников, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект "Украина Инкогнита" .

10. Клеванский замок

Главной достопримечательностью Клевани в Ровенской области является замок, построенный князьями Чорторыйскими в 15-16 веках. Хотя туристов привлекает так называемый "тоннель любви".

"Большинство туристов, к сожалению, даже не знают, что в Клеване есть большой и красивый замок. Он в руине, но еще мог бы быть хорошей аттракцией, если бы его законсервировали и показали людям. Его было бы видно с дороги Луцк – Ровно, но он так зарос деревьями, что стал невидимым", – рассказывает известный исследователь и автор проекта "Украина Инкогнита" Роман Маленков.

Тысячи туристов проезжают мимо, и даже не догадываются о существовании этого сооружения. За длительную историю замок в Клеване был и твердыней, и иезуитским коллегиумом, и польской гимназией, и советским вытрезвителем. Сейчас это наполовину развалина.

9. Замок в Кудринцах

Кудринцы в Тернопольской области – одно из самых невероятных и неожиданных мест в Украине. Местные жители рассказывают, что светлой лунной ночью на стенах замка можно увидеть женский силуэт – призрак девушки-пленницы, заживо замурованной турками в одну из стен.

"Ну какой же замок обойдется без такой легенды. А турки действительно покоряли замок. Дважды. Еще есть легенда о сокровищах владельцев замка, которые до сих пор никто так и не нашел", – отмечает краевед.

Нынешний Кудринецкий замок – это одна целая башня и две полуразрушенные, соединенные остатками стен разной высоты. Толщина стен –1,5 м.

Кудринецкий замок был возведен из местного песчаника на высокой горе над Збручем, которую местные жители называют Стрелкой. Стоял он на татарском пути, поэтому часто принимал участие в боях.

Видео: Живописные замки-руины Украины (youtube.com/Украина Инкогнита)

В 18 веке замок утратил свое фортификационное значение и превратился в резиденцию шляхетского рода Гуменицких. Позже владельцами стали Козебродские, превратившие твердыню в музей.

"В середине 19 века заброшенный замок купил еврей Мейер Бартфельд. Он начал разбирать замок на стройматериалы, а позже позволил это делать жителям близлежащих сел. Та развалина, которую мы видим сейчас – их рук дело, и чудо, что замок не разобрали полностью", – обращает внимание Роман Маленков.

8. Замок в Кременце

Замок в Кременце Тернопольской области известен с 11 века, но настоящей твердыней он стал в середине 16 века, когда им владела польская королева Бона Сфорца.

"Эта легендарная дочь миланского герцога, которая правила и страной, и своим безвольным королем-мужем, построила замок, сделав его одной из своих резиденций. Бона Сфорца была известна своей необычайной красотой, но еще более интригами, борьбой за власть и безнравственным поведением", – делится историей крепости краевед.

Замок на высоченной горе, которая ныне называется Бона, имел размеры 70х157 м. Взглянув на отвесные скалистые склоны, трудно представить, как его можно было взять штурмом, но в 1648 году казаки под руководством Максима Кривоноса и Филона Джалалиомы, поддержанные кременецкими мещанами, сожгли деревянные постройки и разрушили часть каменных. С тех пор замок не восстанавливался.

7. Сатановский замок

Замок в Сатанове на Хмельнитчине, на холме над рекой Збруч, когда-то был одним из самых больших на Подолье. В 15 веке его возвел местный помещик Петр Одровонж для защиты от татар. Через сто лет его перестроили, сделав еще более мощным. Несмотря на всю мощь, Сатановский замок несколько раз брали и разрушали татары. Как минимум трижды его захватывали казаки в период Хмельнитчины, больше всего пострадал он от турок – османы его брали дважды. Второй раз он был обстрелян тяжелыми пушками и сильно разрушен.

"В 18 веке Сатановский замок потерял свое фортификационное значение, потому что технологии ведения войны очень изменились. Его перестроили, устроив здесь одну из резиденций князей Сенявских. А в 19 веке он стал пустырем и стал разрушаться", – рассказывает Роман Маленков.

Местные жители постепенно разбирали его на стройматериалы. Когда началось строительство Потоцкой сахарной фабрики, замок стал сырьевым придатком строительства и понемногу почти исчез.

6. Микулинецкий замок

Строительство каменного замка в Микулинцах Тернопольской области началось в 1550 году. Его построила на татарском пути тогдашняя владелица Микулинец Анна Иордан из рода Сенявских. Для татар он был почти непреодолимым препятствием.

Позже его неоднократно достраивали и укрепляли, но и технологии штурмов менялись, поэтому Микулинецкий замок несколько раз брали казаки во времена Хмельнитчины, а в 1675 году под его стенами произошло самое известное сражение – 15-дневная осада Микулинцев большим османским войском.

"Сейчас в замке живут люди – говорят, что это потомки приемной дочери последней владелицы – Юзефы Рэй. Они построили дома из замковых камней, а на замковом дворе растут овощи. Вход в замк запрещен, территорию охраняют овчарки. Эту твердыню еще называют замком злого пса", – предупреждает исследователь.

Микулинецкий замок находится в состоянии полуруины.

5. Замок в Золотом Потоке

Для Тернопольщины этот замок сохранился неплохо. Кладки, башни, ворота почти не разрушены, а некоторые еще и выполняют жилищную функцию.

Замок в Золотом Потоке строила семья Потоцких. Его строительство было завершено в 1608 году. Крепость была квадратной с четырьмя краеугольными башнями и пятой надвратной.

"До наших дней одна башня не дотянула, а остальные стоят. Толщина замковых стен достигает двух метров. В стенах замка Потоцкие построили дворец – сейчас от него остался только остов. Трудно даже представить, каким он был", – отмечает автор проекта "Украина Инкогнита" .

У замка есть легенды, объясняющие его название. Первая – романтическая о копании колодца и поиске воды защитниками во время осады замка. Ее нашел парень, родившийся на Ивана Купала. Вторая легенда страшная и жестокая, об изменнике, показавшем татарам подземный ход в замок, за это они его наградили потоком расплавленного золота в горло.

4. Теребовлянский замок

Первое упоминание о Теребовле Тернопольской области датируется 1097 годом. Тогда этот город был центром удельного княжества, которым управлял князь Василий Ростиславович. В городе был замок, который много раз разрушали, достраивали и перестраивали. Нынешняя твердыня, имеющая стены 5-метровой толщины и стоящая на горе высотой 50 м – уже четвертое восстановление Теребовлянского замка. Его сделали в начале 17 в.

Высота стен замка достигает 18 м, а общая длина – 107 м. Замок возведен из блоков местного песчаника. Основу оборонительного могущества замка составляла круглая башня-бастея, к которой сходятся замковые стены.

"Теребовлянский замок известен обороной от турок в 1674 году, а точнее тем фактом, что возглавляла эту оборону жена коменданта крепости София Хшановская. Турки тогда так и не смогли получить замок, а храброй Софии поставили памятник", – рассказывает Роман Мален.

В настоящее время замок является главной туристической достопримечательностью Теребовли.

3. Замок в Скале-Подольской

Замок в Скале-Подольской Тернопольской области появился во времена Великого княжества Литовского, в 1370-е годы. Выстроили его князья Кориятовичи, правление которых было периодом процветания для города.

"Правда, воевода Станислав Лянцкоронский после разрушений, совершенных волохами, коренным образом перестроил замок в 40-е годы 16 века и возвел в нем дворец. Сейчас относительно целой мы видим лишь Пороховую башню замка, остальные в состоянии живописной руины, особенно, со стороны реки. До такого состояния замок дошел после того, как его в 1672 году разрушили турки", – отмечает краевед.

С тех пор крепость на скале над Збручем не восстанавливали, а камни разбирали на стройматериал местные жители.

В австрийский период о замке в Скале никто не заботился. В начале 20 в. его руины использовали как пограничную заставу. Во время Первой мировой войны на территории замка были выкопаны шанцы, позже поросшие травой.

2. Сидоровский замок

Эту твердыню в Тернопольской области называют замком-кораблем. С одного ракурса он напоминает корабль, а со всех других – живописную развалину.

Сидоровский замок построил коронный гетман Речи Посполитой Марцин Калиновский в 1040 году. Он имел форму островка, при длине 178 м и ширине 30 м. Если взглянуть на него с высоты птичьего поета, он также напоминает корабль, но немного кривой.

Марцин Калиновский был победителем в битве под Берестечком, но в битве под Батогом в 1652 году он погиб. Похоронили гетмана недалеко от замка в костеле, служившем семейной усыпальницей Калиновских.

"В отличие от большинства замков Тернопольщины Сидоровский замок превратился в руину в двадцатом веке, преимущественно после Второй мировой войны. Последние хозяева – с середины 19 века ими была семья Пайгертов, сначала заботились о замке, считали его родовой резиденцией. Но в конце концов покинули. А потом пришла советская власть", – отмечает знаток.

1. Замок в Старом Селе

Замок в Старом Селе на Львовщине – самый большой в Украине. Его площадь – 2 га. Построил замок Доминик Заславский, которого запорожцы называли периной.

"Доминик был внуком князя Януша Острожского и унаследовал всю Острожскую ординацию. Это была страна в стране, простиравшаяся от Днепра и до Львова, и самым западным замком этой ординации, а одновременно и самым большим стала твердыня в Старом Селе", – рассказывает Роман Маленков.

Замок проектировал известный львовский архитектор Амброзий Благосклонный. Его заложили в 1642 году. Через 6 лет казаки Хмельницкого полностью разрушили недостроенный замок, и строительство началось снова. В конце концов в 1654 году замок закончили и он стал почти неприступным, потому что кроме мощных стен его защищало еще и болото. Замок не смогла взять даже огромная османская армия в 1672 году.

С 1700 года Старосельский замок переходил от одних богатейших магнатов Речи Посполитой к другим. Любомирские, Сенявские, Чорторыйские.

"При последних замок сильно пришел в упадок, и его продали Потоцким. Неприступная когда-то твердыня превратилась в винокурню и склады, а последний владелец замка Альфред Потоцкий устроил здесь пивоваренный завод. Может поэтому современная львовская пивоварня собирала средства на восстановление здания. Также собрать средства пытались проведенияем концертов и фестивалей в замковых стенах. Но не суждено, поэтому замок и дальше в руине, с каждым годом все хуже", – отмечает исследователь.

Напомним, мы писали о топ-10 лучших замках, которые стоит увидеть в Украине. Это хорошо сохранившиеся крепости.

Также мы рассказывали, где похоронены творцы украинской государственности. На территории Украины известно точное расположение только четырех гетманских могил.