Упрощенное трудоустройство. Сколько беженцев уже нашли работу в Польше

В Польше посчиали, что с начала войны около 900 тысяч беженцев из Украины трудоустроились в стране на упрощенных условиях.

Это означает, что работу нашли большинство беженцев трудоспособного возраста, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

В Польше посчитали трудоустроенных беженцев

Отчет о профессиональной активизации беженцев из Украины был представлен во время Постоянной рабочей конференции по поддержке Украины в Канцелярии премьер-министра Польши.

Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг во время конференции сообщила, что за месяцы войны работу по упрощенной процедуре нашли 900 тысяч украинцев.

"Работа и возможности заработка дают беженцам чувство достоинства, стабильности и безопасности", – отметила министр.

Исследования, проведенные миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, показывают, что работу в Польше нашли подавляющее число беженцев трудоспособного возраста.

С начала войны около 1,5 миллиона беженцев из Украины получили статус временной защиты в Польше, открывающей упрощенный доступ к рынку труда. Поскольку в этой группе около 500 тысяч детей, эксперты EWL пришли к выводу, что почти все беженцы трудоспособного возраста нашли работу. В большинстве случаев она не соответствует уровню образования и полученной ранее профессиональной квалификации.

Фото: Работа на складах в Польше (gettyimages.com)

В Польше работу нашли почти в 6 раз больше беженцев, чем в Германии.

В Польше продолжат создавать условия для украинцев

"Первый этап поддержки беженцев из Украины позади. Сейчас пришло время для дальнейших вызовов и действий по дерегуляции трудового законодательства и правил проживания в Польше с точки зрения доступа мигрантов к общественным благам, децентрализации финансовой помощи для субъектов, помогающих беженцам из Украины, а также дальнейшей цифровизации процессов легализации для иностранцев, поддерживающих польскую экономику и имеющих реальное влияние на рост ВВП Польши",– сказал во время конференции Рафал Мруз, операционный директор EWL.

По мнению экспертов, на следующем этапе поддержки беженцев после предоставления им первой работы необходимо обеспечить возможность профессионального развития – изучение польского языка и профессиональное обучение.

"Это в интересах самих украинских граждан, польской экономики, но также и украинской экономики. До войны денежные переводы экономических мигрантов составляли до 8% ВВП Украины", – отметил во время презентации отчета спикер EWL Анатолий Зимнин.

Согласно опросу, более 80% беженцев планируют вернуться в Украину. Среди тех, кто планирует остаться в Польше дольше, наибольшую группу составляют высококвалифицированные специалисты (22%), работники сферы услуг (16%), рабочие и техники (14%), учителя и работники сферы образования (12%) и продавцы (10%).

Напомним, мы писали, как украинцы открывают бизнес в Польше.

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