Настоящее сердце Гуцульщины. Во сколько обойдется отдых в Верховине осенью

Если вы считаете Карпаты своим вторым домом и уже не раз посетили популярные Буковель, Славское и Яремче, пора открыть для себя менее известный, но очень волшебный уголок Карпат – Верховину.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина Алексей Войцеховский рассказывает об этом аутентичном карпатском поселке и почему он стоит вашего внимания для осеннего отдыха.

Верховина. "Край, где сердце екает"

Жители Верховины гордятся своей родной местностью, называя ее столицей Гуцульщины. Стоит вспомнить слова Ивана Франко, который писал:

"Ось Жаб’є – гуцульська столиця. Нема, мовляють, села понад Жаб’є. І більшого лиха шукати дарма".

Раньше Верховина носила это имя, и сегодня вы почувствуете эту аутентичную атмосферу, принимая предложения местных "зеленых усадеб" – домов и коттеджей, которые сдают в аренду местные жители. Это позволит лучше ощутить настоящую жизнь гуцулов.

Фото: Ранее Верховина носила название Жабье (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Природа, наполненная красотой

Верховина поражает своей природной красотой. Горы здесь покрыты густыми лесами и высокогорными горными долинами, а горные реки несут свои чистые воды. Если ваша цель – отдохнуть душой и телом подальше от цивилизации и суеты, Верховина – это место для вас. Несколько дней в Верховине, с возможностью наслаждаться природой и спокойствием, способны отлично перезагрузить после тяжелого года.

Верховина славится своими музеями.

Музей "Тени забытых предков". Если вы захотите немного отдохнуть от горных путешествий, отправьтесь в дом-музей кинофильма "Тени забытых предков". Это отличный небольшой музей, посвященный культовому фильму и его режиссеру Сергею Параджанову. Здесь вы сможете узнать об истории создания фильма и даже сделать фотографии в гуцульских костюмах.

Музей гуцульского быта и музыкальных инструментов Романа Кумлика: История Гуцульской Культуры

Этот частный музей поражает своей коллекцией предметов быта, старинной гуцульской одеждой, орудиями труда и денежными знаками разных эпох. Особая гордость хозяев – коллекция музыкальных инструментов, созданных талантливым гуцульским музыкантом Романом Кумликом.

Фото: Горы здесь покрыты густыми лесами и высокогорными горными долинами (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Также рекомендую посетить:

Музей Гуцульщины в Верховине,

Музей Грушевского в Криворивне;

Музей Франко в Криворивне;

Музей-гражда в Криворивне.

Там вам покажут много интересного и познакомят с историями и событиями прошлого.

Горы, горы, виды. Говерла, Пип Иван и другие

Если вы в поисках короткого и увлекательного маршрута, то точно должны посетить Смотровую башню. С этого места открывается удивительная панорама Верховины. Лишь 15-20 минут пешком приведут вас к дому на дереве, где вы сможете насладиться видами на бескрайние леса, заснеженные вершины горы Пип Иван и обильные воды реки Черемош с высоты птичьего полета.

Эта небольшая прогулка также позволит вам проверить свои силы и выносливость, которые понадобятся для дальнейших более сложных маршрутов, которые мы рассмотрим ниже.

Фото: Обзорная Башня (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Верховина служит отличной отправной точкой для подъема на самую высокую вершину Украины – Говерлу, высота которой составляет 2061 метр.

Подниматься на Говерлу – это вызов, но достойный каждого усилия. Выберите один из маршрутов и тщательно подготовьтесь, поскольку это прогулка не из легких. Но с вершины открываются фантастические виды на Черногорский хребет, Ивано-Франковск и Коломыю. Отметим, погода в горах часто непредсказуемая, поэтому перед походом следует изучить прогноз.

Еще одно увлекательное занятие в Верховине – подъем на гору Пип Иван высотой 2022 метра. Вы можете выбрать один из многочисленных маршрутов, которые приведут вас через великолепные склоны, цветочные поляны и живописные леса.

Подъем на Пип Иван – это незабываемые впечатления и красивые виды. На горе Пип Иван расположена польская астрономическая обсерватория "Белый Слон", добавляя этому месту еще большего очарования.

Фото: Руины обсерватории "Белый Слон" на вершине горы Пип Иван (wikipedia.org)

Гора Писаный камень: скальная магия

Гора Писаный камень – одно из красивейших и загадочных мест в Верховине. С высотой в 1221 метр над уровнем моря и длиной подъема примерно 6 километров, этот маршрут займет около 2 часов (пешком). С вершины горы открываются захватывающие виды на Черногорский хребет, покрытый густыми еловыми лесами.

На вершине также расположен комплекс скал со старинными рисунками. Некоторые достигают возраста, уходящего во времена Киевской Руси. По легенде это место было когда-то языческим капищем, поэтому местные жители верят, что Писаный камень является местом силы и магии, где стоит загадывать свои желания.

Фото: Писаный Камень – геологический памятник природы местного значения в Украине (wikipedia.org)

Развлечения по-местному

Ежедневно в поселке Бежница, неподалеку от Верховины, организуются этнические развлечения под названием "Гуцульские Гиндры". Мероприятия проходят на просторной зеленой лужайке, окруженной горными вершинами и карпатскими лесами. Это небольшой парк развлечений для всей семьи или компании. В пяти загадочных домиках команды участников ждут испытания разной сложности:

интеллектуальные задачи, знание аутентичных предметов быта и гуцульского наряда;

испытание на ловкость;

смелость и смекалка;

отключение таинственных замков;

пиление древесины на скорость;

преодоление пруда по деревянному бревну;

ловля рыбы в пруду;

необычные футбольные баталии;

гуцульская мастерская;

игра в пейнтбол и другие.

Фото: Гуцульские гиндры (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Гуцульское застолье

А во "дворе музыканта Химчака" вас ждет настоящее гуцульское застолье с музыкальным сопровождением. Пока хозяйка подготовит застолье и подаст вкусные блюда, господин Химчак разведет костер и будет жарить барана на большом костре, а к тому же поможет окунуться в атмосферу настоящей Гуцульщины виртуозной игрой на локальных музыкальных инструментах.

Застолья у Василия всегда проходят в дружеской и веселой атмосфере. А как еще может быть, когда рядом горит и потрескивает огромный костер, на вертеле готовится вкусное мясо, раздаются звуки карпатской сопилки (денцівки) – что еще нужно для хорошего отдыха?

Фото: Гуцульское застолье (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Добавьте ко всему этому уже обычные межсезонные активности – сбор грибов и ягод, прогулки на велосипедах или лошадях, рыбалка форели в местных форелевых хозяйствах и рука сама уже тянется бронировать жилье и заправлять автомобиль!

Отели и усадьбы в Верховине. Цены на жилье в межсезонье

Если вы выбрали отдых в Верховине осенью 2023 года, можно ориентироваться на следующие цены:

Усадьба "Пролісок" – на территории находится двухэтажный дом на 10-12 мест, возле дома есть мангал, беседка, качели, пруд, неподалеку лес, река. Питание – самостоятельное или по договоренности. Домашняя кухня, гуцульские блюда. Цена – от 200 грн с человека.



Усадьба "Гуцулия" – комплекс расположен возле села Криворивня, включает трехэтажный дом на 7 номеров, двухэтажный дом на 6 номеров, и двухуровневый коттедж на 4 места, а также

сауна;

2 чана;

бочка "Офуро";

пруд с форелями;

качели и беседка.

Хорошо подходит для групповых заездов до 130 человек. Стоимость проживания – от 250 грн за человека или 2000 грн за коттедж на 4 человека.

Частный дом "Гуцульська Рапсодія" – комплекс отдыха расположился возле села Криворивня. На территории – двухэтажный дом на 80 мест, рядом на территории есть 2 коттеджа (на 2 и 4 номера), комплекс беседок, качели, мангалы. Есть своя сауна, чаны, джакузи и бассейн с родниковой водой. Стоимость проживания в 2,4, 5-местных номерах – от 250 грн с человека.



Гостиный двор "Згарда" – комплекс на территория которого находится, двухэтажный дом в котором на втором этаже – 5 номеров, в трехэтажном доме рядом – 3 двухуровневых люкса.

На территории есть колыба-ресторан на 70 мест, детская площадка, беседка, мангал, сауна с большим бассейном. Питание по меню. Возможно комплексное питание для групп от 10 человек. Стоимость проживания в номере стандарт – 700 грн, люкс – 1200 грн.



Дом "Пsд Соснами" – двухэтажный дом с 5 номерами с собственными санузлами на 13 человек. 3 номера – двухместные, один трехместный, 1 номер – четырехместный. Во дворе есть беседка с мангалом, качели, детская площадка, магазин. Рядом протекает река Черный Черемош. По договоренности вам могут готовить как аутентичные гуцульские блюда, так и традиционные украинские. Стоимость проживания – от 250 грн с человека.

Цены в этот период года также обрадуют и, возможно, позволят вам задержаться в этой осенней гуцульской сказке немного дольше.

Верховина – настоящая сокровищница для природной красоты, аутентичной украинской культуры и увлекательных приключений. Этот маленький уголок Карпат предлагает лучшее для осеннего отдыха, давая возможность уйти от шума города и тревог и погрузиться в природу и историю Гуцульщины. Поэтому не сомневайтесь посетить Верховину и насладиться всем, что она предлагает.

Отметим, что межсезонье – популярный период для отдыха в украинских Карпатах. Мы писали о самых интересных локациях региона и сколько стоит отдых.

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