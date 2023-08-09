Дело в цели въезда. В Польше объяснили, почему украинцев лишают статуса UKR

Офис польского омбудсмена получил ответ на свои неоднократные обращения к Уполномоченному правительства Польши по делам беженцев из Украины Павлу Шефернакеру. Речь шла о многочисленных жалобах на аннуляцию статуса UKR после непродолжительного выезда из Польши.

Оказалось, что с 1 апреля 2023 года чиновники на местах могут проверять информацию обо всех пересечениях границы беженцев из Украины и квалификации цели въезда "эвакуация", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

В ответе Павла Шефернакера говорится, что при въезде на территорию Польши иностранец должен обосновать цель и условия запланированного пребывания. Это касается и украинцев с электронным видом на жительство diia.pl.

"Пересечение границы лицом, имеющим документ diia.pl и заявляющим об использовании временной защиты, регистрируется и записывается в реестре, который ведется в соответствии со ст. 3 п. 3 Закона о помощи", – говорится в письме.

Если иностранец не предъявляет diia.pl и не заявляет о целях въезда, связанных с военными действиями на территории Украины, въезд фиксируется в системах Пограничной службы за пределами указанного реестра.

"Пограничная служба не имеет в своих системах телеинформационных механизмов, которые позволяли бы получить статус UKR без фиксации пересечения границы Польши данным иностранцем. Они срабатывают только при превышении 30 дневного пребывания за пределами Польши", – отмечается в ответе.

Если человек представляет электронный документ diia.pl, пограничники не ставят штампы пограничного контроля в проездные документы.

Также Павел Шафернакер сообщил, что статус UKR можно восстановить. Когда во время пограничного контроля заявляется цель въезда "эвакуация" с территории Украины и пользование временной защитой – повторное предоставление статуса UKR происходит автоматически. Также можно подать повторную заявку на номер PESEL.

Главный штаб Пограничной службы направил письмо руководителям подразделений пограничной службы, указав на абсолютную необходимость тщательного определения в ходе пограничного контроля цели въезда в Польшу граждан Украины и членов их семей, в частности, принятия решений по использованию ими полномочий, предоставленных законом о помощи.

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