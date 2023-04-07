Сотни беженцев. В Берлине начали массово выселять украинцев

Украинских беженцев в Берлине начали выселять из гостиниц и хостелов в связи с началом туристического сезона. Их переводят в доступное жилье.

Куда приходится переселяться беженцам в немецкой столице, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Tagesspiegel.

Куда переселяют беженцев из гостиниц в Берлине

В Берлин с начала апреля прибывают тысячи туристов, бронирующих комнаты в гостиницах и хостелах. Поэтому беженцам приходится освобождать места.

Многим украинцам приходится переезжать в помещение бывшего аэропорта Тегель, в терминалах и палатках которого стоят кровати. В общей сложности центр рассчитан на прием 4800 беженцев.

Ежедневно в немецкую столицу прибывают 70 беженцев, более 2000 человек ежемесячно. Новоприбывшие беженцы, которые должны подавать заявление на получение убежища, переезжают в коллективное жилье, например, на территории бывшего аэропорта Темпельхоф.

Власти Берлина заявляют, что не смогут открыть больше постоянных объектов до конца мая.

Фото: Коллективное размещение в Берлине (gettyimages.com)

Контракты с 6 хостелами истекли в конце марта

В конце марта истекли контракты с 6 хостелами в Берлине, откуда пришлось выеать 650 беженцам. Некоторые самостоятельно куда-то переехали, некоторых переселили в другое жилье, но 480 людям пришлось переехать в Тегель.

В настоящее время в гостиницах и хостелах находятся 962 беженца, в том числе 722 украинца. Там власти нашли разные варианты продления контрактов. В отдельных случаях размещение определенных категорий беженцев возможно до конца года.

Переселение беженцев на колясках оказалось самой большой проблемой. К примеру, в модульных домах, куда им приходится переезжать, нет приспособленных санузлов. В аэропорту Тегель в терминале С есть безбарьерные туалеты и душевые, медицинские кровати, дежурят врачи. С января в аэропорту Тегель в специальном уходе нуждались 24 беженца.

Также в отелях называют другие сложные случаи, требующие особого внимания при переселении – люди с онкологией, на диализе, с травмами. Труднее всего поселить таких людей в приспособленном жилье вместе с их семьями.

Напомним, мы писали, что в Румынии начали массово выселять украинских беженцев.

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