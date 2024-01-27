ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Солнце и достопримечательности. Лучшие теплые направления Европы для посещения зимой

Суббота 27 января 2024 09:00
UA EN RU
Солнце и достопримечательности. Лучшие теплые направления Европы для посещения зимой Фото: Цветение миндаля в феврале на Сицилии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Зимой многим жителям Европы не хватает солнца, но отправиться в далекие теплые страны на отдых может позволить себе не каждый. В то же время до локаций, где можно загорать и наслаждаться теплой погодой, рукой подать.

В каких европейских странах можно попасть "из зимы в лето", РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Живописное побережье Мадейры, Португалия

Мадейра является одним из самых экзотических островов Европы, где глаз радуют захватывающие пейзажи: пышные зеленые ландшафты, ботанические сады, живописные побережья, пляжи и горы.

Температура зимой там колеблется около 21°C, дни солнечные, хотя бывают и ливни, которые длятся недолго.

Любители природы могут прогуляться вдоль зигзагообразной сети рукотворных каналов, предназначенных для орошения сельскохозяйственных полей вокруг острова. В столице острова Фуншал туристам не придется скучать благодаря великолепной архитектуре и бурной ночной жизни.

Солнце и достопримечательности. Лучшие теплые направления Европы для посещения зимойФото: Пейзажи на Мадейре (pixabay.com)

Круглогодичный отдых в Сицилии, Италия

Сицилия является круглогодичным направлением благодаря мягкому средиземноморскому климату. Даже в середине января средняя температура удерживается около 16°C с периодами яркого солнечного света.

Зимой на острове меньше людей, туристы могут свободно гулять по живописным улицам городов, любоваться архитектурой и археологическими достопримечательностями.

Солнце и достопримечательности. Лучшие теплые направления Европы для посещения зимойФото: Архитектура на Сицилии (pixabay.com)

В феврале на Сицилии начинается цветение миндаля – деревья покрываются белым или розовым цветом.

Зимой на острове проводятся фестивали. В начале февраля фестиваль святой Агаты в Катании проводится в честь святого покровителельницы города, а в Агридженто в декабре можно было попасть на фестивали в честь драматурга Пиранделло.

Самая солнечная зима – на Кипре

Самые теплые зимы в Средиземноморье – на Кипре. Температура колеблется около 17°C, а в течение дня не менее 5 часов светит солнце. Эта погода комфортна и для путешествий, и для изучения достопримечательностей острова, и просто для легкого загара в обеденное время на террасе.

Солнце и достопримечательности. Лучшие теплые направления Европы для посещения зимойФото: Пустой пляж на Кипре зимой (unsplash.com)

Самые красивые пляжи Кипра – в Пафосе, оживленная ночная жизнь – в Лимассоле. А самые лучшие музеи и рестораны можно найти в столице островной страны Никосии.

Одно из преимуществ Кипра – зимой туры стоят недорого.

Солнце и достопримечательности на Мальте

На солнечной Мальте находятся не менее девяти объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зимой дождь почти не идет, а температура около 16°C, поэтому гулять по улицам Валлетты приятно. Там есть много гаваней, красивых рыболовных деревушек, скал и скалистых бухт, которые следует исследовать. Еще можно побродить в нетронутой сельской местности.

Для поездки на лодке можно отправиться на соседний остров Гозо, где находятся Джгантия – самый старый и впечатляющий мегалитический комплекс на Мальте. Он старше египетских пирамид.

Солнце и достопримечательности. Лучшие теплые направления Европы для посещения зимойФото: Туризм на Мальте (pixabay.com)

Шоппинг и загар в Испании

В курортном городе Марбелья в Испании можно найти много мест на пляже, чтобы понежиться на солнце. В отличие от лета, не придется искать свободную террасу под открытым небом, чтобы насладиться закатом.

Зима здесь является идеальным сезоном для гольфа, походов и прогулок. Можно отправиться на холмы и насладиться увлекательными видами.

Зимой также следует отправиться за покупками в торговые бутики в Пуэрто-Банус.

Солнечные пляжи Канарских островов

Благодаря близости к африканскому побережью на Канарских островах теплый климат в течение года с 300 солнечных дней.

Туристы могут выбрать Тенерифе, Лансароте, Фуэртевентура и Гран-Канарию, где много развлечений и песчаных пляжей для отдыха, в зависимости от того, что они ищут.

Солнце и достопримечательности. Лучшие теплые направления Европы для посещения зимойФото: Отдых на Тенерифе (pixabay.com)

В то же время стоит быть готовым, что многие курорты на островах остаются людными в течение большей части года.

Напомним, мы писали, в каких странах Европы жители больше довольны своей жизнью. Лучше всего людям живется на севере и западе Европы.

Также мы писали о самых дешевых лыжных курортах Европы. В рейтинге – локации для отдыха с детьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Артур Лупашко
Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Все мнения