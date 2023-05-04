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Словакия сделает посещение школ условием для выплат украинцам

Фото: Украинские беженцы в Словакии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В правительстве Словакии планируют сделать посещение школы украинскими детьми условием для получения социальных пособий. Об этом сообщил глава министерства образования страны Ян Горецкий.

На такое решение повлиял подход в соседних странах, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на teraz.sk.

По мнению временного исполняющего обязанности министра образованияСловацкой Республики Яна Горецкого, украинские дети редко учатся онлайн в украинских школах.

"У меня есть предложение решения. Чехи и поляки связали посещение школы с выплатой социальной помощи. В Чехии, например, те, кто не претендует на эту помощь, могут находиться вне системы, что означает, что им не нужно ходить в школу", – объяснил чиновник после заседания правительства в среду.

Исполняющий обязанности министра труда Милан Крайняк отметил, что эти мероприятия можно ввести в Словакии с нового учебного года.

"Я инициировал эту тему в правительстве, организовав межведомственное совещание. Мы не предлагаем перейти к обязательному посещению школы, как в случае со словацкими детьми", – сказал Горецкий.

Фото: Украинцы на границе Словакии (gettyimages.com)

По словам главы ведомства, обязанность посещать школу в Словакии могут связать с перерегистрацией и возможностью предоставления социальной помощи.

Напомним, мы писали, что украинских детей в Латвии будут отчислять из школ.

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