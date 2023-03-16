SkyUp помог крупнейшей авиакомпании Молдовы возобновить рейсы из Кишинева: детали

Крупнейшая авиакомпания Молдовы Air Moldova отменила все рейсы 10 марта из-за того, что осталась без 2 из 3 самолетов во флоте. Причиной стала информация о возможном захвате военными РФ аэропорта в Кишиневе.

Чтобы восстановить часть рейсов, перевозчик арендовал самолеты у других авиакомпаний, среди которых – украинская SkyUp, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что уже с 11 марта по маршрутам Air Moldova летал авиалайнер SkyUp Boeing 737-800 с номером UR-SQM. Он выполнял рейсы из Кишинева в течение 3 дней.

С 13 марта вместо этого борта начал летать другой самолет SkyUp – Boeing 737-800 с номером UR-SQG. На данное врем он выполняет из столицы Молдовы по 6 рейсов в день.

Air Moldova арендует самолет SkyUp на условиях мокрого лизинга, сообщили профильному изданию в пресс-службе украинского авиаперевозчика. Самолеты предоставляются вместе с экипажем.

"Между авиакомпаниями SkyUp и Air Moldova действует рамочное соглашение по мокрому лизингу. По его условиям SkyUp может предоставлять молдавской авиакомпании борта в случае необходимости, наличии свободных мощностей и с учетом действующих ограничений. В связи с этим текущий объем сотрудничества не является четко формализованным и значительно зависит от потребностей партнеров. Сейчас в рамках этого соглашения задействован один самолет авиакомпании SkyUp", – добавили в пресс-службе украинского перевозчика.

Фото: Самолет авиакомпании SkyUp в аэропорту (facebook.com/skyup.aero)

С начала войны SkyUp стал выполнять рейсы за границей. Перевозчик предоставляет в мокрый лизинг 10 своих самолетов. Восемь из них выполняют рейсы из городов Европы, преимущественно на курортные направления, два – летают в Судане.

Напомним, мы писали, куда летает авиакомпания SkyUp с начала войны.

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