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Сколько поляков до сих пор согласны помогать украинцам: новый опрос

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Пятница 09 июня 2023 16:26
Сколько поляков до сих пор согласны помогать украинцам: новый опрос Фото: Поддержка Украины в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Новый опрос поляков, нужно ли продолжать помогать украинцам, показал, что уровень солидарности остается высоким.

За поддержку высказались две трети опрошенных, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

Исследовательский институт Pollster изучил уровень поддержки украинцев среди поляков. На вопрос, следует ли продолжать помогать нашим людям, 65% респондентов ответили "да". Против высказались 35% опрошенных. Исследование провели 30-31 мая, опросили 1006 взрослых поляков.

Согласно предварительным оценкам, в Польше находятся 2 млн украинцев, половина из которых – беженцы. Всего с начала войны временную защиту в этой стране получили более 1,5 млн наших граждан.

"Братья поляки – так украинцы говорят о нас с первых дней начала войны. В официальных и частных контактах украинские ученые часто благодарят поляков, а также польские власти за помощь. Эту благодарность можно найти и в анкетах, которые заполняли беженцы", – написал заведующий отделом методологии социальных исследований Института философии и социологии Педагогического университета Кракова профессор Пйотр Длугош.

По данным Польского экономического института, поляки потратили около 10 млрд злотых (более 2 млрд евро) на помощь украинцам, а польское государство – 15,9 млрд злотых (3,5 млрд евро).

"Польская помощь для украинцев и Украины значительна. Привлечение к помощи общества, государства, различных учреждений и организаций приводит к росту симпатии украинцев к полякам. Можно сказать, что Польша сдала экзамен на солидарность и поддержку соседа, подвергшегося жестокому нападению", –добавил ученый.

Напомним, мы писали, как изменился портрет украинцев в Польше с начала войны.

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