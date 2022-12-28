Сколько стоят продукты на новогодний стол в Польше и Украине: сравнение цен

В канун новогодних праздников украинки в Украине и Польше закупают одинаковый набор продуктов, чтобы приготовить традиционные блюда. Многие посылают продуктовые посылки домой.

Какова стоимость праздничных блюд в Украине и Польше, TRAVEL РБК-Украина сообщили эксперты аналитического центра международного Gremi Personal.

Количество продуктовых передач в Украину выросло

"Сейчас миллионы украинских граждан празднуют Новый год в Польше. Если часть украинцев руководствуется вопросом безопасности, то мотивацией для других является уровень зарплат, которые предлагают польские работодатели. 50% трудоустроенных украинцев говорят, что отправляют продуктовые посылки своим семьям в Украину на праздники", – говорит директор Gremi Personal Анна Джоболда.



В прошлые годы в компании не наблюдали такого количества продуктовых передач в Украину. Несмотря на то, что цены на продукты в Польше тоже сильно выросли, уровень зарплат позволяет поддерживать еще и своих родственников.

Фото: Супермаркет в Польше (unsplash.com/prime-press-photo)

Цены на продукты в Польше и Украине почти одинаковые

Эксперты подсчитали, что новогодний стол в этом году обойдется в среднем в 2476 грн в Украине, а в Польше – в 2422 грн.

Для подсчета сравнили цены на продукты для приготовления стандартного украинского меню: салаты оливье, сельдь под шубой, бутерброды с икрой и шпротами, мясные блюда, овощи, фрукты и игристое.

Чтобы приготовить оливье в Польше украинцы потратят 260 грн, а в Украине придется заплатить – 440 грн. Селедка под шубой обойдется в Украине в 174 грн, а в Польше блюдо можно приготовить за 308 грн. За килограмм свинины и килограмм курятины в Украине заплатят 308 грн, а в Польше – 370 грн.

Нарезка на этот новый год обойдется в Украине в 500 грн: это 300 г буженины, копченой колбасы, сыра и оливок, а в Польше – в 465 грн. Приблизительно в 445 гривен обойдутся бутерброды со шпротами и икрой в Украине и 465 грн – в Польше.

Инфографика: Сравнение цен в Украине и Польше (предоставлена РБК-Украина)

За 0,5 кг помидоров и огурцов в Украине покупатели уплатят 139 грн, а в Польше – 84 грн. За килограмм мандаринов и бананов в Украине отдадут около 130 гривен, в Польше – 126 грн.

Стоимость бутылки популярной сладкой воды в Польше – 40 грн, а в Польше – 50 грн. Минимальная цена за бутылку обычного игристого и бутылку водки в Украине 300 грн, а в Польше – 420 грн.

Напомним, мы писали, что в Польше назвали точное число украинцев в стране.